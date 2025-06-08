Ребров підтвердив участь Луніна в матчі Україна — Нова Зеландія

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Національна збірна України з футболу у товариському матчі з Торонто програла команді Канади. В цій грі головний тренер команди Сергій Ребров використав двох голкіперів — Анатолія Трубіна Дмитра Різника.

На пресконференції після гри Ребров заявив, що в матчі проти Нової Зеландії знову буде ротація на воротарській позиції.

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Хто з воротарів зіграє в наступній грі

Реброва запитали про фізичний стан воротаря Андрія Луніна, який не грав з Канадою. Тренер запевнив, що голкіпер "Реалу" перебуває у повному порядку і зіграє проти Нової Зеландії.

"Він абсолютно в порядку. Зараз у нас є три хороших воротарі. Андрій зіграє у другому матчі. Ми домовилися про це перед цим поєдинком", — сказав тренер.

За словами тренера, 26-річний голкіпер має хорошу форму та готується до наступного матчу і до Клубного чемпіонату світу, який стартує 14 червня.

Наступний матч збірна України проведе 11 червня проти Нової Зеландії в рамках товариського турніру Canadian Shield. Початок гри — о 00:00 за київським часом.

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