Ребров підтвердив участь Луніна в матчі Україна — Нова Зеландія

Ребров замінить воротаря на наступний матч збірної України
Національна збірна України з футболу у товариському матчі з Торонто програла команді Канади. В цій грі головний тренер команди Сергій Ребров використав двох голкіперів — Анатолія Трубіна Дмитра Різника.
На пресконференції після гри Ребров заявив, що в матчі проти Нової Зеландії знову буде ротація на воротарській позиції.
Хто з воротарів зіграє в наступній грі
Реброва запитали про фізичний стан воротаря Андрія Луніна, який не грав з Канадою. Тренер запевнив, що голкіпер "Реалу" перебуває у повному порядку і зіграє проти Нової Зеландії.
"Він абсолютно в порядку. Зараз у нас є три хороших воротарі. Андрій зіграє у другому матчі. Ми домовилися про це перед цим поєдинком", — сказав тренер.
За словами тренера, 26-річний голкіпер має хорошу форму та готується до наступного матчу і до Клубного чемпіонату світу, який стартує 14 червня.
Наступний матч збірна України проведе 11 червня проти Нової Зеландії в рамках товариського турніру Canadian Shield. Початок гри — о 00:00 за київським часом.
Нагадаємо, Ребров раніше розповів, чому збірна України програла Канаді.
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