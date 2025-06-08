Ребров подтвердил участие Лунина в матче Украина — Новая Зеландия

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Национальная сборная Украины по футболу в товарищеском матче с Торонто проиграла команде Канады. В этой игре главный тренер команды Сергей Ребров использовал двух голкиперов — Анатолия Трубина и Дмитрия Ризныка.

На пресс-конференции после игры Ребров заявил, что в матче против Новой Зеландии снова будет ротация на вратарской позиции.

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Кто из вратарей сыграет в следующей игре

Реброва спросили о физическом состоянии вратаря Андрея Лунина, который не играл с Канадой. Тренер заверил, что голкипер "Реала" находится в полном порядке и сыграет против Новой Зеландии.

"Он абсолютно в порядке. Сейчас у нас есть три хороших вратаря. Андрей сыграет во втором матче. Мы договорились об этом перед этим поединком", — сказал тренер.

По словам тренера, 26-летний голкипер имеет хорошую форму и готовится к следующему матчу и к Клубному чемпионату мира, который стартует 14 июня.

Следующий матч сборная Украины проведет 11 июня против Новой Зеландии в рамках товарищеского турнира Canadian Shield. Начало игры — в 00:00 по киевскому времени.

Напомним, Ребров ранее рассказал, почему сборная Украины проиграла Канаде.

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко может сменить команду.

Полузащитник "Динамо" Киев больше не является игроком национальной команды Украины.

Клуб из Первой лиги активно ведет себя на трансферном рынке, чтобы усилиться для выхода в УПЛ.