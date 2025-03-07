Ребров розповів про кадрову ситуацію в збірній України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Збірна України невдовзі проведе матчі Ліги націй проти збірної Бельгії. Команди готуються оголосити склади на протистояння.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров в ефірі офіційного телеканалу "Полісся" розповів, коли оголосить заяву на майбутні матчі проти Бельгії, пише dynamo.kiev.ua.

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До цієї дати залишилось небагато часу. У самій збірній ще роздумують щодо кадрів.

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Що сказав Ребров

За його словами, є ще декілька позицій, щодо яких у збірній ще на 100 відсотків не визначились.

Також, за словами головного тренера, на жаль, є травмовані та футболісти, які отримують недостатньо ігрового часу.

"Є ще кілька днів, триває 20-й тур чемпіонату України, і вже після його завершення ми оголосимо склад на матчі з Бельгією", — сказав він.

Нагадаємо, київське "Динамо" має проблемні позиції, які варто підсилити вже найближчим часом.

Головний тренер "Олександрії" Руслан Ротань влітку може піти на підвищення, змінивши клуб.

Збірна України має кадрові проблеми перед матчами з Бельгією в Лізі націй.

Відомі кандидати, які можуть очолити збірну України у разі відставки Сергія Реброва.