Ребров рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины

Ребров огорчил новостью о заявке сборной Украины
Сборная Украины вскоре проведет матчи Лиги наций против сборной Бельгии. Команды готовятся объявить составы на противостояние.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире официального телеканала "Полесье" рассказал, когда объявит заявку на предстоящие матчи против Бельгии, пишет dynamo.kiev.ua.
До этой даты осталось немного времени. В самой сборной еще размышляют относительно кадров.
Что сказал Ребров
По его словам, есть еще несколько позиций, по которым в сборной еще на 100 процентов не определились.
Также, по словам главного тренера, к сожалению, есть травмированные и футболисты, которые получают недостаточно игрового времени.
"Есть еще несколько дней, продолжается 20-й тур чемпионата Украины, и уже после его завершения мы объявим состав на матчи с Бельгией", — сказал он.
Напомним, киевское "Динамо" имеет проблемные позиции, которые стоит усилить уже в ближайшее время.
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань летом может пойти на повышение, сменив клуб.
Сборная Украины имеет кадровые проблемы перед матчами с Бельгией в Лиге наций.
Известны кандидаты, которые могут возглавить сборную Украины в случае отставки Сергея Реброва.
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