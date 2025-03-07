Ребров рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: instagram.com/rebrov_serhiy

Сборная Украины вскоре проведет матчи Лиги наций против сборной Бельгии. Команды готовятся объявить составы на противостояние.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров в эфире официального телеканала "Полесье" рассказал, когда объявит заявку на предстоящие матчи против Бельгии, пишет dynamo.kiev.ua.

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До этой даты осталось немного времени. В самой сборной еще размышляют относительно кадров.

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Что сказал Ребров

По его словам, есть еще несколько позиций, по которым в сборной еще на 100 процентов не определились.

Также, по словам главного тренера, к сожалению, есть травмированные и футболисты, которые получают недостаточно игрового времени.

"Есть еще несколько дней, продолжается 20-й тур чемпионата Украины, и уже после его завершения мы объявим состав на матчи с Бельгией", — сказал он.

Напомним, киевское "Динамо" имеет проблемные позиции, которые стоит усилить уже в ближайшее время.

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань летом может пойти на повышение, сменив клуб.

Сборная Украины имеет кадровые проблемы перед матчами с Бельгией в Лиге наций.

Известны кандидаты, которые могут возглавить сборную Украины в случае отставки Сергея Реброва.