Ліга Націй: Ребров здивував стартовим складом на матч Україна — Бельгія

Сергій Ребров (праворуч) і його помічник Вісенте Гомес. Фото: УНІАН

У Лізі Націй розпочалася стадія матчів плей-офф. В одному з них збірна України приймає в Іспанії національну команду Бельгії.

Тренери Сергій Ребров і Руді Гарсія вже представили основні склади суперників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Напередодні поєдинку "синьо-жовті" втратили основного футболіста. Артем Довбик зазнав травми на тренуванні й вибув із ладу. Але й крім цього, у тренерського штабу збірної України вистачало проблем. Було важливо розв'язати проблему відсутності Михайла Мудрика, а також вибрати основного футболіста.

Лунін замінив Трубіна у воротах. Фото: УНІАН

Стартові склади Україна — Бельгія

Збірна України: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Зінченко, Калюжний, Шапаренко, Судаков, Циганков — Яремчук.

Тренер: Сергій Ребров.

Збірна Бельгії: Куртуа — Дебаст, Де Кейпер, Де Брюйне, Тілеманс, Лукаку (капітан), Троссард, Меньє, Де Вінтер, Де Кетеларе, Мехеле.

Тренер: Руді Гарсія.

Перший поєдинок Ліги Націй за участю збірних України та Бельгії розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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