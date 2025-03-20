Ліга Націй: Ребров здивував стартовим складом на матч Україна — Бельгія

Ребров здивував стартовим складом на матч Україна — Бельгія
У Лізі Націй розпочалася стадія матчів плей-офф. В одному з них збірна України приймає в Іспанії національну команду Бельгії.
Тренери Сергій Ребров і Руді Гарсія вже представили основні склади суперників, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Напередодні поєдинку "синьо-жовті" втратили основного футболіста. Артем Довбик зазнав травми на тренуванні й вибув із ладу. Але й крім цього, у тренерського штабу збірної України вистачало проблем. Було важливо розв'язати проблему відсутності Михайла Мудрика, а також вибрати основного футболіста.
Стартові склади Україна — Бельгія
Збірна України: Лунін — Конопля, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Зінченко, Калюжний, Шапаренко, Судаков, Циганков — Яремчук.
Тренер: Сергій Ребров.
Збірна Бельгії: Куртуа — Дебаст, Де Кейпер, Де Брюйне, Тілеманс, Лукаку (капітан), Троссард, Меньє, Де Вінтер, Де Кетеларе, Мехеле.
Тренер: Руді Гарсія.
Перший поєдинок Ліги Націй за участю збірних України та Бельгії розпочнеться о 21:45 за київським часом.
Нагадаємо, вболівальники не зможуть дивитися поєдинки збірної України так, як звикли до цього — що важливо знати.
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