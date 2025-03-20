Співаковський пояснив, хто замінить Мудрика у збірній України

Ребров знайшов заміну Мудрику — хто зіграє на лівому фланзі
Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик не допоможе збірній України в матчах плей-оф Ліги Націй із Бельгією. Футболіста можуть дискваліфікувати, на поле він точно не вийде.
Сергію Реброву доведеться розв'язувати проблему відсутності лідера команди, повідомив журналіст Михайло Співаковський.
Тренерському штабу збірної України доведеться перебудувати гру команди за відсутності Михайла Мудрика. Молодий вінгер і раніше пропускав деякі матчі через травму, але тепер існує ймовірність, що лідер національної команди нескоро повернеться на поле.
Хто замінить Мудрика
Михайло Співаковський вважає, що більшу частину складу збірної України можна передбачити ще до офіційного оголошення. Він вважає, що в основі вийдуть Миколенко, Забарний, Конопля, Циганков, Судаков і Яремчук. З позицією голкіпера все складніше, але журналіст схиляється до того, що виберуть Анатолія Трубіна.
В опорній зоні, найімовірніше, зіграє Іван Калюжний. А далі можуть бути сюрпризи. Співаковський вважає, що у тренерського штабу є три варіанти для заміни Мудрика.
Як зіграє збірна України:
- Гуцуляк/Ярмоленко — праворуч, Циганков — ліворуч;
- Циганков/Гуцуляк/Ярмоленко — праворуч, Назаренко — ліворуч (менш імовірно);
- однак ризикну з третім варіантом: Судаков — номінально зліва. Циганков — праворуч. У центрі — Зінченко, Шапаренко.
Матч Україна — Бельгія розпочнеться о 21:45 за київським часом.
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