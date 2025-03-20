Співаковський пояснив, хто замінить Мудрика у збірній України

Михайло Мудрик у складі збірної України. Фото: УНІАН

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик не допоможе збірній України в матчах плей-оф Ліги Націй із Бельгією. Футболіста можуть дискваліфікувати, на поле він точно не вийде.

Сергію Реброву доведеться розв'язувати проблему відсутності лідера команди, повідомив журналіст Михайло Співаковський.

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Тренерському штабу збірної України доведеться перебудувати гру команди за відсутності Михайла Мудрика. Молодий вінгер і раніше пропускав деякі матчі через травму, але тепер існує ймовірність, що лідер національної команди нескоро повернеться на поле.

Тренер Сергій Ребров перед матчем. Фото: УНІАН

Хто замінить Мудрика

Михайло Співаковський вважає, що більшу частину складу збірної України можна передбачити ще до офіційного оголошення. Він вважає, що в основі вийдуть Миколенко, Забарний, Конопля, Циганков, Судаков і Яремчук. З позицією голкіпера все складніше, але журналіст схиляється до того, що виберуть Анатолія Трубіна.

Футболісти святкують гол. Фото: УНІАН

В опорній зоні, найімовірніше, зіграє Іван Калюжний. А далі можуть бути сюрпризи. Співаковський вважає, що у тренерського штабу є три варіанти для заміни Мудрика.

Як зіграє збірна України:

Гуцуляк/Ярмоленко — праворуч, Циганков — ліворуч; Циганков/Гуцуляк/Ярмоленко — праворуч, Назаренко — ліворуч (менш імовірно); однак ризикну з третім варіантом: Судаков — номінально зліва. Циганков — праворуч. У центрі — Зінченко, Шапаренко.

Матч Україна — Бельгія розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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