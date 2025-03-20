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Ребров знайшов заміну Мудрику — хто зіграє на лівому фланзі

20 березня 2025 17:31
Іван Крутогоров - Редактор
Співаковський пояснив, хто замінить Мудрика у збірній України
Михайло Мудрик у складі збірної України. Фото: УНІАН
Іван Крутогоров - Редактор

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик не допоможе збірній України в матчах плей-оф Ліги Націй із Бельгією. Футболіста можуть дискваліфікувати, на поле він точно не вийде.

Сергію Реброву доведеться розв'язувати проблему відсутності лідера команди, повідомив журналіст Михайло Співаковський.

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Тренерському штабу збірної України доведеться перебудувати гру команди за відсутності Михайла Мудрика. Молодий вінгер і раніше пропускав деякі матчі через травму, але тепер існує ймовірність, що лідер національної команди нескоро повернеться на поле.

Сергей Ребров
Тренер Сергій Ребров перед матчем. Фото: УНІАН

Хто замінить Мудрика

Михайло Співаковський вважає, що більшу частину складу збірної України можна передбачити ще до офіційного оголошення. Він вважає, що в основі вийдуть Миколенко, Забарний, Конопля, Циганков, Судаков і Яремчук. З позицією голкіпера все складніше, але журналіст схиляється до того, що виберуть Анатолія Трубіна.

Георгий Судаков
Футболісти святкують гол. Фото: УНІАН

В опорній зоні, найімовірніше, зіграє Іван Калюжний. А далі можуть бути сюрпризи. Співаковський вважає, що у тренерського штабу є три варіанти для заміни Мудрика.

Як зіграє збірна України:

  1. Гуцуляк/Ярмоленко — праворуч, Циганков — ліворуч;
  2. Циганков/Гуцуляк/Ярмоленко — праворуч, Назаренко — ліворуч (менш імовірно);
  3. однак ризикну з третім варіантом: Судаков — номінально зліва. Циганков — праворуч. У центрі — Зінченко, Шапаренко.

Матч Україна — Бельгія розпочнеться о 21:45 за київським часом.

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