Спиваковский объяснил, кто заменит Мудрика в сборной Украины

Ребров нашел замену Мудрику — кто сыграет на левом фланге
Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик не поможет сборной Украины в матчах плей-офф Лиги Наций с Бельгией. Футболиста могут дисквалифицировать, на поле он точно не выйдет.
Сергею Реброву придется решить проблему отсутствия лидера команды, сообщил журналист Михаил Спиваковский.
Тренерскому штабу сборной Украины придется перестроить игру команды в отсутствие Михаила Мудрика. Молодой вингер и раньше пропускал некоторые матчи по причине травмы, но теперь существует вероятность, что лидер национальной команды нескоро вернется на поле.
Кто заменит Мудрика
Михаил Спиваковский считает, что большую часть состава сборной Украины можно предсказать еще до официального объявления. Он считает, что в основе выйдут Миколенко, Забарный, Конопля, Цыганков, Судаков и Яремчук. С позицией голкипера все сложнее, но журналист склоняется к тому, что выберут Анатолия Трубина.
В опорной зоне, скорее всего, сыграет Иван Калюжный. А дальше могут быть сюрпризы. Спиваковский считает, что у тренерского штаба есть три варианта для замены Мудрика.
Как сыграет сборная Украины:
- Гуцуляк/Ярмоленко — справа, Цыганков — слева;
- Цыганков/Гуцуляк/Ярмоленко — справа, Назаренко — слева (менее вероятно);
- однако рискну с третьим вариантом: Судаков — номинально слева. Цыганков — справа. В центре — Зинченко, Шапаренко.
Матч Украина — Бельгия начнется в 21:45 по киевскому времени.
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