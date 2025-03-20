Спиваковский объяснил, кто заменит Мудрика в сборной Украины

Михаил Мудрик в составе сборной Украины. Фото: УНИАН

Полузащитник "Челси" Михаил Мудрик не поможет сборной Украины в матчах плей-офф Лиги Наций с Бельгией. Футболиста могут дисквалифицировать, на поле он точно не выйдет.

Сергею Реброву придется решить проблему отсутствия лидера команды, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

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Тренерскому штабу сборной Украины придется перестроить игру команды в отсутствие Михаила Мудрика. Молодой вингер и раньше пропускал некоторые матчи по причине травмы, но теперь существует вероятность, что лидер национальной команды нескоро вернется на поле.

Тренер Сергей Ребров перед матчем. Фото: УНИАН

Кто заменит Мудрика

Михаил Спиваковский считает, что большую часть состава сборной Украины можно предсказать еще до официального объявления. Он считает, что в основе выйдут Миколенко, Забарный, Конопля, Цыганков, Судаков и Яремчук. С позицией голкипера все сложнее, но журналист склоняется к тому, что выберут Анатолия Трубина.

Футболисты празднуют гол. Фото: УНИАН

В опорной зоне, скорее всего, сыграет Иван Калюжный. А дальше могут быть сюрпризы. Спиваковский считает, что у тренерского штаба есть три варианта для замены Мудрика.

Как сыграет сборная Украины:

Гуцуляк/Ярмоленко — справа, Цыганков — слева; Цыганков/Гуцуляк/Ярмоленко — справа, Назаренко — слева (менее вероятно); однако рискну с третьим вариантом: Судаков — номинально слева. Цыганков — справа. В центре — Зинченко, Шапаренко.

Матч Украина — Бельгия начнется в 21:45 по киевскому времени.

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