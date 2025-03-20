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Ребров удивил стартовым составом на матч Украина — Бельгия

20 марта 2025 20:36
Иван Крутогоров - Редактор
Лига Наций: Ребров удивил стартовым составом на матч Украина — Бельгия
Сергей Ребров (справа) и его помощник Висенте Гомес. Фото: УНИАН
Иван Крутогоров - Редактор

В Лиге Наций началась стадия матчей плей-офф. В одном из них сборная Украины принимает в Испании национальную команду Бельгии. 

Тренеры Сергей Ребров и Руди Гарсия уже представили основные составы соперников, сообщает официальный сайт УЕФА. 

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Накануне поединка "сине-желтые" потеряли основного футболиста. Артем Довбик получил травму на тренировке и выбыл из строя. Но и кроме этого у тренерского штаба сборной Украины хватало проблем. Было важно решить проблему отсутствия Михаила Мудрика, а также выбрать основного футболиста. 

Андрей Лунин
Лунин заменил Трубина в воротах. Фото: УНИАН

Стартовые составы Украина — Бельгия 

Сборная Украины: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Зинченко, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Цыганков — Яремчук. 

Тренер: Сергей Ребров. 

Сборная Бельгии: Куртуа — Дебаст, Де Кейпер, Де Брюйне, Тилеманс, Лукаку (капитан), Троссард, Менье, Де Винтер, Де Кетеларе, Мехеле. 

Тренер: Руди Гарсия. 

Первый поединок Лиги Наций с участием сборных Украины и Бельгии начнется в 21:45 по киевскому времени. 

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