Лига Наций: Ребров удивил стартовым составом на матч Украина — Бельгия

Сергей Ребров (справа) и его помощник Висенте Гомес. Фото: УНИАН

В Лиге Наций началась стадия матчей плей-офф. В одном из них сборная Украины принимает в Испании национальную команду Бельгии.

Тренеры Сергей Ребров и Руди Гарсия уже представили основные составы соперников, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Накануне поединка "сине-желтые" потеряли основного футболиста. Артем Довбик получил травму на тренировке и выбыл из строя. Но и кроме этого у тренерского штаба сборной Украины хватало проблем. Было важно решить проблему отсутствия Михаила Мудрика, а также выбрать основного футболиста.

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Стартовые составы Украина — Бельгия

Сборная Украины: Лунин — Конопля, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Зинченко, Калюжный, Шапаренко, Судаков, Цыганков — Яремчук.

Тренер: Сергей Ребров.

Сборная Бельгии: Куртуа — Дебаст, Де Кейпер, Де Брюйне, Тилеманс, Лукаку (капитан), Троссард, Менье, Де Винтер, Де Кетеларе, Мехеле.

Тренер: Руди Гарсия.

Первый поединок Лиги Наций с участием сборных Украины и Бельгии начнется в 21:45 по киевскому времени.

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