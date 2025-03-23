Бельгія — Україна — Ребров вніс зміни до стартового складу команди

Ребров знову здивував вибором основи на матч Бельгія — Україна
У рамках поєдинку-відповіді плей-офф Ліги Націй збірна Бельгії приймає національну команду України. Три дні тому в першій зустрічі цих суперників "синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:1.
Тренери Руді Гарсія та Сергій Ребров уже представили стартові склади команди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.
У неділю, 23 березня, на стадіоні в місті Генк пролунає відповідь на запитання: яка з двох команд у наступному розіграші Ліги Націй виступатиме в елітному дивізіоні. Збірна Бельгії спробує відігратися після поразки в минулому матчі.
Стартові склади на матч
Бельгія: Сельс — Дебаст, Фаес, Раскін, Де Брюйне (капітан), Лукаку, Троссард, Меньє, Ванакен, Кастань, Доку.
Тренер: Руді Гарсія.
Україна: Лунін — Зінченко, Сваток, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Калюжний, Ярмолюк, Гуцуляк, Судаков — Ванат.
Тренер: Сергій Ребров.
Важливо звернути увагу на те, що порівняно з першим поєдинком у складі збірної України не виявилося травмованого Юхима Коноплі. Тренерський штаб розв'язав цю проблему шляхом переведення на правий фланг Олександра Зінченка. Також в основі вийшов Владислав Ванат, Єгор Ярмолюк та Олексій Гуцуляк.
Нагадаємо, пряма текстова трансляція матчу Бельгія — Україна доступна на порталі Новини.LIVE.
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