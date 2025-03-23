Бельгія — Україна — Ребров вніс зміни до стартового складу команди

Олександр Зінченко святкує перемогу з партнерами по команді. Фото: Reuters/Pablo Morano

У рамках поєдинку-відповіді плей-офф Ліги Націй збірна Бельгії приймає національну команду України. Три дні тому в першій зустрічі цих суперників "синьо-жовті" перемогли з рахунком 3:1.

Тренери Руді Гарсія та Сергій Ребров уже представили стартові склади команди, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Тренер Сергій Ребров спостерігає за тренуванням. Фото: instagram.com/uafukraine/

Стартові склади на матч

Бельгія: Сельс — Дебаст, Фаес, Раскін, Де Брюйне (капітан), Лукаку, Троссард, Меньє, Ванакен, Кастань, Доку.

Тренер: Руді Гарсія.

Україна: Лунін — Зінченко, Сваток, Забарний, Матвієнко (капітан), Миколенко — Калюжний, Ярмолюк, Гуцуляк, Судаков — Ванат.

Тренер: Сергій Ребров.

Важливо звернути увагу на те, що порівняно з першим поєдинком у складі збірної України не виявилося травмованого Юхима Коноплі. Тренерський штаб розв'язав цю проблему шляхом переведення на правий фланг Олександра Зінченка. Також в основі вийшов Владислав Ванат, Єгор Ярмолюк та Олексій Гуцуляк.

Нагадаємо, пряма текстова трансляція матчу Бельгія — Україна доступна на порталі Новини.LIVE.

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