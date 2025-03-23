Бельгия — Украина — Ребров внес изменения в стартовый состав команды

Александр Зинченко празднует победу с партнерами по команде. Фото: Reuters/Pablo Morano

В рамках ответного поединка плей-офф Лиги Наций сборная Бельгии принимает национальную команду Украины. Три дня назад в первой встрече этих соперников "сине-желтые" победили со счетом 3:1.

Тренеры Руди Гарсия и Сергей Ребров уже представили стартовые составы команды, сообщает официальный сайт УЕФА.

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В воскресенье, 23 марта, на стадионе в городе Генк прозвучит ответ на вопрос: какая из двух команд в следующем розыгрыше Лиги Наций будет выступать в элитном дивизионе. Сборная Бельгии попытается отыграться после поражения в прошлом матче.

Тренер Сергей Ребров наблюдает за тренировкой. Фото: instagram.com/uafukraine/

Стартовые составы на матч

Бельгия: Сельс — Дебаст, Фаэс, Раскин, Де Брюйне (капитан), Лукаку, Троссард, Менье, Ванакен, Кастань, Доку.

Тренер: Руди Гарсия.

Украина: Лунин — Зинченко, Сваток, Забарный, Матвиенко (капитан), Миколенко — Калюжный, Ярмолюк, Гуцуляк, Судаков — Ванат.

Тренер: Сергей Ребров.

Важно обратить внимание на то, что по сравнению с первым поединком в составе сборной Украины не оказалось травмированного Ефима Конопли. Тренерский штаб решил эту проблему за счет перевода на правый фланг Александра Зинченко. Также в основе вышел Владислав Ванат, Егор Ярмолюк и Алексей Гуцуляк.

Напомним, прямая текстовая трансляция матча Бельгия — Украина доступна на портале Новини.LIVE.

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