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Ребровам зацікавився ще один відомий європейський клуб: збірна України не в пріоритеті

10 квітня 2023 12:23
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Ребровим зацікавився ще один відомий європейський клуб — збірна України не в пріоритеті
Сергій Ребров зацікавив болгарський клуб. Фото: Google.
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Головний кандидат на посаду наставника збірної України Сергій Ребров може одержати запрошення про співпрацю від ще одного європейського клубу.

Український фахівець зацікавив керівництво болгарського "Лудогорця", повідомляє "ТаТоТаке".

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У Сергія Реброва з'явилася ще одна пропозиція співпраці. У послугах 48-річного тренера зацікавився болгарський "Лудогорець". Грам цієї команди керує словенець Анте Шимунджа, проте під його керівництвом "Лудогорець" фактично поступився чемпіонським титулом ЦСКА із Софії.

Сергій Ребров

Що Ребров відповів "Лудогорцю"?

Керівництво "Лудогорця" вже зверталося до українського фахівця. Проте переговори навіть не розпочиналися. Згідно з даними джерела, Ребров відхилив цю пропозицію. Але "Лудогорець" цілком може зробити ще одну спробу запросити українського тренера.

Контракт Сергія Реброва з "Аль-Айном" з ОАЕ діє до літа 2023 року. У клубі хочуть продовжити угоду ще щонайменше на сезон. Також Ребров є головним претендентом на місце наставника збірної України. Йому можуть запропонувати довгостроковий контракт.

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