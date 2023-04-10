Ребровым заинтересовался еще один известный европейский клуб — сборная Украины не в приоритете

Сергей Ребров заинтересовал болгарский клуб. Фото: Google.

Главный кандидат на пост наставника сборной Украины Сергей Ребров может получить приглашение о сотрудничестве от еще одного европейского клуба.

Украинский специалист заинтересовал руководство болгарского "Лудогорца", сообщает "ТаТоТаке".

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У Сергея Реброва появилось еще одно предложение о сотрудничестве. В услугах 48-летнего тренера заинтересовался болгарский "Лудогорец". Игрой этой команды руководит словенец Анте Шимунджа, однако под его руководством "Лудогорец" фактически уступил чемпионский титул ЦСКА из Софии.

Что Ребров ответил "Лудогорцу"?

Руководство "Лудогорца" уже обращалось к украинскому специалисту. Однако переговоры даже не начинались. Согласно сведениям источника, Ребров отклонил это предложение. Но "Лудогорец" вполне может предпринять еще одну попытку пригласить украинского тренера.

Контракт Сергея Реброва с "Аль-Айном" из ОАЭ действует до лета 2023 года. В клубе хотят продлить соглашение еще как минимум на сезон. Также Ребров является главным претендентом на место наставника сборной Украины. Ему могут предложить долгосрочный контракт.

Напомним, вингер "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб. Известны претенденты на украинского футболиста.

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