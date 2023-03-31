Ренар залишив чоловічий футбол: несподіване рішення тренера

Ерве Ренар знайшов нову роботу

Судячи з усього, Ерве Ренар втомився працювати серед чоловіків й прийняв новий для себе виклик. Епатажний французький спеціаліст очолив жіночу збірну Франції.

Про це повідомляє l'Equipe.

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У жіночій збірній Франції Ренар замінить Корін Дьякре, яку звільнили на початку березня через конфлікти всередині колективу.

Репутація Ерве Ренара

Ерве Ренар зарекомендував себе у світі футболу, як любитель екзотичних команд. Протягом кар'єри він очолював китайський клуб "Бейцзин Женьхе", збірні Гани, Замбії та Кот-д'Івуару. З останніми двома командами фахівець вигравав Кубок Африканських Націй.

На ЧС-2022 Ренар очолював Саудівську Аравію, з якою обіграв майбутніх переможців турніру — Аргентину.

Втім, запам'ятався Ерве на Мундіалі не лише цим. Жіноча половина людства активно обговорювала його зовнішність. Зокрема, журналістки та вболівальниці відзначали привабливість та красу 49-річного спеціаліста.

Ну що ж, схоже Ерве оцінив компліменти "слабкої" половини людства і вирішив спробувати свої сили у жіночому футболі.

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