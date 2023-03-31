Ренар покинул мужской футбол: неожиданное решение тренера

Эрве Ренар нашел новую работу

Судя по всему, Эрве Ренар устал работать среди мужчин и принял новый для себя вызов. Эпатажный французский специалист возглавил женскую сборную Франции.

Об этом сообщает l'Equipe.

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В женской сборной Франции Ренар заменит Корин Дьякре, которую уволили в начале марта из-за конфликтов внутри коллектива.

Репутация Эрве Ренара

Эрве Ренар зарекомендовал себя в мире футбола как любитель экзотических команд. В течение карьеры он возглавлял китайский клуб "Бэйцзин Жэньхэ", сборные Ганы, Замбии и Кот-д'Ивуара. С последними двумя командами специалист выигрывал Кубок Африканских Наций.

На ЧМ-2022 Ренар возглавлял Саудовскую Аравию, с которой обыграл будущих победителей турнира — Аргентину.

Впрочем, Эрве запомнился на Мундиале не только этим. Женская половина человечества активно обсуждала его внешность. В частности, журналистки и болельщицы отмечали привлекательность и красоту 49 - летнего специалиста.

Ну что ж, похоже, Эрве оценил комплименты "слабой" половины человечества и решил попробовать свои силы в женском футболе.

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