Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Спорт arrow Ренар покинул мужской футбол: неожиданное решение тренера arrow

Ренар покинул мужской футбол: неожиданное решение тренера

31 марта 2023 20:30
- Сергей Гусенцев
Ренар покинул мужской футбол —неожиданное решение тренера
Эрве Ренар нашел новую работу
- Сергей Гусенцев

Судя по всему, Эрве Ренар устал работать среди мужчин и принял новый для себя вызов. Эпатажный французский специалист возглавил женскую сборную Франции.

Об этом сообщает l'Equipe.

Читайте также:

Бывший главный тренер Саудовской Аравии подписал контракт с "ле Бле" до лета 2024 года.

В женской сборной Франции Ренар заменит Корин Дьякре, которую уволили в начале марта из-за конфликтов внутри коллектива.

Репутация Эрве Ренара

Эрве Ренар зарекомендовал себя в мире футбола как любитель экзотических команд. В течение карьеры он возглавлял китайский клуб "Бэйцзин Жэньхэ", сборные Ганы, Замбии и Кот-д'Ивуара. С последними двумя командами специалист выигрывал Кубок Африканских Наций.

На ЧМ-2022 Ренар возглавлял Саудовскую Аравию, с которой обыграл будущих победителей турнира — Аргентину.

Впрочем, Эрве запомнился на Мундиале не только этим. Женская половина человечества активно обсуждала его внешность. В частности, журналистки и болельщицы отмечали привлекательность и красоту 49 - летнего специалиста.

Ну что ж, похоже, Эрве оценил комплименты "слабой" половины человечества и решил попробовать свои силы в женском футболе.

Напомним, чемпиона мира-2022 по футболу обвинили в групповом изнасиловании.

Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу Виталий Меринов погиб во время обороны Украины в одной из горячих точек фронта.

Форвард сборной Украины Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в чемпионате Германии. Футболистом интересуется один из клубов Бундеслиги.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:45 Ученые разгадали тайну загадочного "космического корабля" Оумуамуа

22:14 В Белом доме рассказали, собирается ли россия применять ядерное оружие в войне в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:57 Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

22:26"Сегодня сделан шаг на укрепление духовной независимости": обращение Зеленского

Эксклюзив

18:40Китай выступил против размещения ядерного оружия в беларуси: эксперт разъяснил, почему

Новина з відео

14:14 Видео, где мужчина в украинской форме стреляет по авто женщины с ребенком, является фейком рф, — ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB