Ренар покинул мужской футбол: неожиданное решение тренера
Судя по всему, Эрве Ренар устал работать среди мужчин и принял новый для себя вызов. Эпатажный французский специалист возглавил женскую сборную Франции.
Об этом сообщает l'Equipe.
Бывший главный тренер Саудовской Аравии подписал контракт с "ле Бле" до лета 2024 года.
В женской сборной Франции Ренар заменит Корин Дьякре, которую уволили в начале марта из-за конфликтов внутри коллектива.
Репутация Эрве Ренара
Эрве Ренар зарекомендовал себя в мире футбола как любитель экзотических команд. В течение карьеры он возглавлял китайский клуб "Бэйцзин Жэньхэ", сборные Ганы, Замбии и Кот-д'Ивуара. С последними двумя командами специалист выигрывал Кубок Африканских Наций.
На ЧМ-2022 Ренар возглавлял Саудовскую Аравию, с которой обыграл будущих победителей турнира — Аргентину.
Впрочем, Эрве запомнился на Мундиале не только этим. Женская половина человечества активно обсуждала его внешность. В частности, журналистки и болельщицы отмечали привлекательность и красоту 49 - летнего специалиста.
Ну что ж, похоже, Эрве оценил комплименты "слабой" половины человечества и решил попробовать свои силы в женском футболе.
Напомним, чемпиона мира-2022 по футболу обвинили в групповом изнасиловании.
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