Нічиє Динамо – Шахтар: легендарний арбітр підтримав видалення Криськіва

Криськів ззаду влетів у Біловара. Фото: "Динамо"

У матчі 11-го туру чемпіонату України між "Динамо" та "Шахтарем" було зафіксовано нічию. При цьому "гірники" майже весь другий тайм грали у меншості після вилучення з поля півзахисника Дмитра Криськіва.

Момент з вилученням оцінив відомий у минулому італійський арбітр Нікола Ріццолі, який зараз працює головним експертом з арбітражу в Українській асоціації футболу (УАФ).

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Ріццолі похвалив видалення Криськіва

За словами Ріццолі, Криськів хотів вступити з суперником у боротьбу за м'яч, але спізнився і стрибнув із витягнутою ногою у гомілку Крістіана Біловара.

Експерт зазначив, що футболіст "Шахтаря" не мав можливості зіграти в м'яч і потім влетів у суперника шипами. Тому рішення Балакіна видалити гравця з поля було правильним.

"Удар із великою силою припадає на гомілку і ставить під загрозу безпеку гравця. При цьому, не маючи можливості зіграти у м'яч.

Рішення арбітра — покарати це динамічне порушення червоною карткою є бездоганним", — сказав Ріццолі.

Зазначимо, що після нічиєї "Динамо" продовжило випереджати "Шахтар" у турнірній таблиці на шість очок. Кияни зараз ідуть першими, а "гірники" четвертими.

Нагадаємо, раніше в УАФ вирішили дискваліфікувати півзахисника донецького "Шахтаря" Криськіва після матчу з "Динамо".

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