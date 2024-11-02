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Риццоли назвал справедливым удаление в матче Динамо — Шахтер

2 ноября 2024 11:59
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ничья Динамо — Шахтер: легендарный арбитр поддержал удаление Крыськива
Крыськив сзади влетел в Биловара. Фото: "Динамо"
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В матче 11-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" была зафиксирована ничья. При этом "горняки" почти весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления с поля полузащитника Дмитрия Крыськива.

Момент с удалением оценил известный в прошлом итальянский арбитр Никола Риццоли, который сейчас работает главным экспертом по арбитражу в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Отметим, что судил матч "Динамо" — "Шахтер" в Киеве лучший украинский арбитр на текущий момент Николай Балакин.

Риццоли похвалил удаление Крыськива

По словам Риццоли, Крыськив хотел вступить с соперником в борьбу за мяч, но опоздал и прыгнул с вытянутой ногой в голень Кристиана Биловара.

Эксперт отметил, что футболист "Шахтера" не имел возможности сыграть в мяч и затем влетел в соперника шипами. Поэтому решение Балакина удалить игрока с поля было правильным.

"Удар с большой силой приходится на голень и ставит под угрозу безопасность игрока. При этом, не имея возможности сыграть в мяч.

Решение арбитра — наказать это динамическое нарушение красной карточкой является безупречным", — сказал Риццоли.

Отметим, что после ничьи "Динамо" продолжило опережать "Шахтер" в турнирной таблице на шесть очков. Киевляне сейчас идет первыми, а "горняки" четвертыми.

Напомним, ранее в УАФ решили дисквалифицировать полузащитника донецкого "Шахтера" Крыськива после матча с "Динамо".

Один из турецких клубов заинтересован в Александре Караваеве из "Динамо".

Новичок "Динамо" Максим Брагару рассказал из-за чего мало играет.

футбол ФК Шахтер КДК УАФ Динамо УПЛ

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