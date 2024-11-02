Ничья Динамо — Шахтер: легендарный арбитр поддержал удаление Крыськива

Крыськив сзади влетел в Биловара. Фото: "Динамо"

В матче 11-го тура чемпионата Украины между "Динамо" и "Шахтером" была зафиксирована ничья. При этом "горняки" почти весь второй тайм играли в меньшинстве после удаления с поля полузащитника Дмитрия Крыськива.

Момент с удалением оценил известный в прошлом итальянский арбитр Никола Риццоли, который сейчас работает главным экспертом по арбитражу в Украинской ассоциации футбола (УАФ).

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Риццоли похвалил удаление Крыськива

По словам Риццоли, Крыськив хотел вступить с соперником в борьбу за мяч, но опоздал и прыгнул с вытянутой ногой в голень Кристиана Биловара.

Эксперт отметил, что футболист "Шахтера" не имел возможности сыграть в мяч и затем влетел в соперника шипами. Поэтому решение Балакина удалить игрока с поля было правильным.

"Удар с большой силой приходится на голень и ставит под угрозу безопасность игрока. При этом, не имея возможности сыграть в мяч.

Решение арбитра — наказать это динамическое нарушение красной карточкой является безупречным", — сказал Риццоли.

Отметим, что после ничьи "Динамо" продолжило опережать "Шахтер" в турнирной таблице на шесть очков. Киевляне сейчас идет первыми, а "горняки" четвертыми.

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