Довбик може піти з Роми в літнє міжсезоння

Артем Довбик під час матчу Серії А. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Керівництво італійської "Роми" може продати гравця збірної України Артема Довбика під час літнього міжсезоння. У клубі ухвалили рішення не перешкоджати відходу футболіста, якщо хтось ним зацікавиться.

На Довбика претендують декілька команд, повідомляє Corriere della Sera.

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Артем Довбик із партнерами по команді. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Майбутнє Довбика в "Ромі" під сумнівом

Наступного сезону 27-річний форвард може захищати кольори вже іншої команди. Нею може стати туринський "Ювентус", який уже кілька місяців цікавиться питанням трансферу 27-річного Артема Довбика.

"Рома" не виставлятиме українського гравця на трансфер, проте він не увійшов до списку футболістів, яких "вовки" гарантовано не збираються продавати. Орієнтовна трансферна вартість гравця становить 30 млн євро. У цьому сезоні Довбик зіграв уже 42 поєдинки, в яких забив 16 м'ячів та зробив 3 результативні передачі.

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