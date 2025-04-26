Довбик может уйти из Ромы в летнее межсезонье

Артем Довбик во время матча Серии А. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Руководство итальянской "Ромы" может продать игрока сборной Украины Артема Довбика во время летнего межсезонья. В клубе приняли решение не препятствовать уходу футболиста, если кто-то им заинтересуется.

На Довбика претендуют несколько команд, сообщает Corriere della Sera.

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Артем Довбик с партнерами по команде. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Будущее Довбика в "Роме" под сомнением

В следующем сезоне 27-летний форвард может защищать цвета уже другой команды. Ей может стать туринский "Ювентус", который уже несколько месяцев интересуется вопросом трансфера 27-летнего Артема Довбика.

"Рома" не будет выставлять украинского игрока на трансфер, однако он не вошел в список футболистов, которых "волки" гарантировано не собираются продавать. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 30 млн евро. В этом сезоне Довбик сыграл уже 42 поединка, в которых забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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