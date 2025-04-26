Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Рома готовится продать Довбика — что известно arrow

Рома готовится продать Довбика — что известно

26 апреля 2025 13:09
Иван Крутогоров - Редактор
Довбик может уйти из Ромы в летнее межсезонье
Артем Довбик во время матча Серии А. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/
Иван Крутогоров - Редактор

Руководство итальянской "Ромы" может продать игрока сборной Украины Артема Довбика во время летнего межсезонья. В клубе приняли решение не препятствовать уходу футболиста, если кто-то им заинтересуется.

На Довбика претендуют несколько команд, сообщает Corriere della Sera

Реклама
Читайте также:

Тренерский штаб "Ромы" составил список футболистов, которых уже летом ждут трансферы в другие клубы. Неожиданно оказалось, что "джалоросси" готовы отказаться от услуг форварда сборной Украины. 

Артем Довбик
Артем Довбик с партнерами по команде. Фото: instagram.com/tema_dovbyk/

Будущее Довбика в "Роме" под сомнением 

В следующем сезоне 27-летний форвард может защищать цвета уже другой команды. Ей может стать туринский "Ювентус", который уже несколько месяцев интересуется вопросом трансфера 27-летнего Артема Довбика. 

"Рома" не будет выставлять украинского игрока на трансфер, однако он не вошел в список футболистов, которых "волки" гарантировано не собираются продавать. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 30 млн евро. В этом сезоне Довбик сыграл уже 42 поединка, в которых забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может переехать в Италию, им интересуется один из грандов Серии А. 

Иностранный футболист полтавской "Ворсклы" не хочет оставаться в Украине из-за опасности для жизни. 

Мадридский "Реал" устроил скандал накануне финала Кубка Испании против каталонской "Барселоны". 

Ярослава Магучих и Юлия Левченко готовятся к старту первого этапа Бриллиантовой лиги. 

спорт футбол Артем Довбик Серия А Футбол трансферы ФК Рома (Рим)
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама