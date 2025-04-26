Довбик может уйти из Ромы в летнее межсезонье

Рома готовится продать Довбика — что известно
Руководство итальянской "Ромы" может продать игрока сборной Украины Артема Довбика во время летнего межсезонья. В клубе приняли решение не препятствовать уходу футболиста, если кто-то им заинтересуется.
На Довбика претендуют несколько команд, сообщает Corriere della Sera.
Тренерский штаб "Ромы" составил список футболистов, которых уже летом ждут трансферы в другие клубы. Неожиданно оказалось, что "джалоросси" готовы отказаться от услуг форварда сборной Украины.
Будущее Довбика в "Роме" под сомнением
В следующем сезоне 27-летний форвард может защищать цвета уже другой команды. Ей может стать туринский "Ювентус", который уже несколько месяцев интересуется вопросом трансфера 27-летнего Артема Довбика.
"Рома" не будет выставлять украинского игрока на трансфер, однако он не вошел в список футболистов, которых "волки" гарантировано не собираются продавать. Ориентировочная трансферная стоимость игрока составляет 30 млн евро. В этом сезоне Довбик сыграл уже 42 поединка, в которых забил 16 мячей и сделал 3 результативные передачи.
Напомним, защитник сборной Украины Илья Забарный может переехать в Италию, им интересуется один из грандов Серии А.
Иностранный футболист полтавской "Ворсклы" не хочет оставаться в Украине из-за опасности для жизни.
Мадридский "Реал" устроил скандал накануне финала Кубка Испании против каталонской "Барселоны".
Ярослава Магучих и Юлия Левченко готовятся к старту первого этапа Бриллиантовой лиги.
Читайте Новини.LIVE!