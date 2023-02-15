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Роман Яремчук проти колишнього клубу: анонс матчу 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"

15 лютого 2023 15:33
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Де і коли дивитися матч 1/8 ЛЧ за участю Яремчука Брюгге — Бенфіка
Бельгійська команда майже не має шансів на перемогу в цьому протистоянні
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Бельгійський "Брюгге" прийме португальську "Бенфіку" у першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів. У господарів поля майже немає шансів зберегти ворота у недоторканності.

"Орли" Рогера Шмідта є беззаперечним фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Де і коли дивитись матч 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Брюгге" — "Бенфіка"

У середу, 15 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/8 Ліги чемпіонів за участю бельгійського "Брюгге" та португальської "Бенфіки". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Ян Брейдель". Головним арбітром поєдинку призначено Давиде Массу з Італії.

Українські вболівальники зможуть переглянути матч у прямому ефірі. Медіапортал Megogo покаже поєдинок "Брюгге" — "Бенфіка" у прямому ефірі.

Анонс матчу "Брюгге" — "Бенфіка"

Бельгійці стали однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів. У п'яти перших матчах "чорно-сині" здобули три перемоги за двох нічиїх, хоча у суперниках були "Порту", "Баєр" та мадридський "Атлетіко". Португальцям на "Драгау" взагалі дісталося з рахунком 4:0. Щоправда, криза наздогнала "Брюгге" ще наприкінці того періоду, і той же "Порту" у матчі-відповіді помстився кривдникові.

З того часу "Брюгге" змінив тренера, але Скотту Паркеру поки що не вдалося налагодити гру команди. У семи останніх матчах - п'ять нічиїх при одній поразці. Четверте місце у турнірній таблиці, вісім очок різниці з третьою позицією. Яремчук, який не забиває, хоч почав робити результативні передачі. Ферран Ютгла (10 голів та шість передач) може не зіграти з "Бенфікою". Сков Ольсен (вісім голів та чотири передачі) точно не вийде на поле.

А ось "Бенфіка" у повному порядку навіть попри втрату Енцо Фернандеса. Підопічні Рогера Шмідта очолюють турнірну таблицю чемпіонату Португалії. Вони випереджають "Порту" на п'ять очок. У восьми матчах цього року "орли" здобули шість перемог. Настрій гравців затьмарив лише виліт із Кубка Португалії від "Браги" за пенальті.

На груповій стадії Ліги чемпіонів "Бенфіка" виграла квартет, двічі зігравши внічию з "ПСЖ" і обидва рази взяли гору над "Ювентусом". До матчу із "Брюгге" португальці підійшли без кадрових втрат.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.

Нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо" Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.

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