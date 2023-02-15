Де і коли дивитися матч 1/8 ЛЧ за участю Яремчука Брюгге — Бенфіка

Роман Яремчук проти колишнього клубу: анонс матчу 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"
Бельгійський "Брюгге" прийме португальську "Бенфіку" у першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів. У господарів поля майже немає шансів зберегти ворота у недоторканності.
"Орли" Рогера Шмідта є беззаперечним фаворитом протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.
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У цьому поєдинку зустрінуться нинішня та колишня команди форварда збірної України Романа Яремчука. Чи шкодує він про звільнення з "Бенфіки"? "Орли" домінують у чемпіонаті Португалії та громлять одного суперника за іншим. В силах українця перешкодити португальцям обіграти бельгійську команду.
Де і коли дивитись матч 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Брюгге" — "Бенфіка"
У середу, 15 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/8 Ліги чемпіонів за участю бельгійського "Брюгге" та португальської "Бенфіки". Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом на стадіоні "Ян Брейдель". Головним арбітром поєдинку призначено Давиде Массу з Італії.
𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 night incoming. ✨🏟 #UCL #CLUSLB— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 15, 2023
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Українські вболівальники зможуть переглянути матч у прямому ефірі. Медіапортал Megogo покаже поєдинок "Брюгге" — "Бенфіка" у прямому ефірі.
Анонс матчу "Брюгге" — "Бенфіка"
Бельгійці стали однією з головних сенсацій групового етапу Ліги чемпіонів. У п'яти перших матчах "чорно-сині" здобули три перемоги за двох нічиїх, хоча у суперниках були "Порту", "Баєр" та мадридський "Атлетіко". Португальцям на "Драгау" взагалі дісталося з рахунком 4:0. Щоправда, криза наздогнала "Брюгге" ще наприкінці того періоду, і той же "Порту" у матчі-відповіді помстився кривдникові.
Farmer Rules The Field. 👨🏻🌾🦅 #UCL #CLUSLB pic.twitter.com/BT5sVzLVB1— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 14, 2023
З того часу "Брюгге" змінив тренера, але Скотту Паркеру поки що не вдалося налагодити гру команди. У семи останніх матчах - п'ять нічиїх при одній поразці. Четверте місце у турнірній таблиці, вісім очок різниці з третьою позицією. Яремчук, який не забиває, хоч почав робити результативні передачі. Ферран Ютгла (10 голів та шість передач) може не зіграти з "Бенфікою". Сков Ольсен (вісім голів та чотири передачі) точно не вийде на поле.
А ось "Бенфіка" у повному порядку навіть попри втрату Енцо Фернандеса. Підопічні Рогера Шмідта очолюють турнірну таблицю чемпіонату Португалії. Вони випереджають "Порту" на п'ять очок. У восьми матчах цього року "орли" здобули шість перемог. Настрій гравців затьмарив лише виліт із Кубка Португалії від "Браги" за пенальті.
✨ Noite de 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲! ✨ #EuAmoOBenfica | #BRUSLB #UCL pic.twitter.com/0At5zLldSQ— SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2023
На груповій стадії Ліги чемпіонів "Бенфіка" виграла квартет, двічі зігравши внічию з "ПСЖ" і обидва рази взяли гору над "Ювентусом". До матчу із "Брюгге" португальці підійшли без кадрових втрат.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.
Нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо" Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.