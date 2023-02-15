Где и когда смотреть матч 1/8 ЛЧ с участием Яремчука Брюгге — Бенфика

Роман Яремчук против бывшего клуба: анонс матча 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфика"
Бельгийский "Брюгге" примет португальскую "Бенфику" в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов. У хозяев поля почти нет шансов сохранить ворота в неприкосновенности.
"Орлы" Рогера Шмидта являются безоговорочным фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.
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В этом поединке встретятся нынешняя и бывшая команды форварда сборной Украины Романа Яремчука. Жалеет ли он об уходе из "Бенфики"? "Орлы" доминируют в чемпионате Португалии и громят одного соперника за другим. В силах украинца помешать португальцам крупно обыграть бельгийскую команду.
Где и когда смотреть матч 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Брюгге" — "Бенфика"
В среду, 15 февраля, состоится первый поединок 1/8 Лиги чемпионов с участием бельгийского "Брюгге" и португальской "Бенфики". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Ян Брейдель". Главным арбитром поединка назначен Давиде Масса из Италии.
𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 night incoming. ✨🏟 #UCL #CLUSLB— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 15, 2023
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Украинские болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире. Медиапортал Megogo покажет поединок "Брюгге" — "Бенфика" в прямом эфире.
Анонс матча "Брюгге" — "Бенфика"
Бельгийцы стали одной из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов. В пяти первых матчах "черно-синие" одержали три победы при двух ничьих, хотя в соперниках были "Порту", "Байер" и мадридский "Атлетико". Португальцам на "Драгау" и вовсе досталось со счетом 4:0. Правда кризис настиг "Брюгге" еще в конце того периода, и тот же "Порту" в ответном матче отомстил обидчику.
The Farmer Rules The Field. 👨🏻🌾🦅 #UCL #CLUSLB pic.twitter.com/BT5sVzLVB1— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 14, 2023
С тех пор "Брюгге" сменил тренера, но Скотту Паркеру пока не удалось наладить игру команды. В семи последних матчах — пять ничьих при одном поражении. Четвертое место в турнирной таблице, восемь очков разницы с третьей позицией. Яремчук, который не забивает, хотя начал делать результативные передачи. Ферран Ютгла (10 голов и шесть передач) может не сыграть с "Бенфикой". Сков Ольсен (восемь голов и четыре передачи) точно не выйдет на поле.
А вот "Бенфика" в полном порядке даже несмотря на потерю Энцо Фернандеса. Подопечные Рогера Шмидта возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии. Они опережают "Порту" на пять очков. В восьми матчах этого года "орлы" одержали шесть побед. Настроение игроков омрачил только вылет из Кубка Португалии от "Браги" по пенальти.
✨ Noite de 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲! ✨#EuAmoOBenfica | #BRUSLB #UCL pic.twitter.com/0At5zLldSQ— SL Benfica (@SLBenfica) February 15, 2023
На групповой стадии Лиги чемпионов "Бенфика" выиграла квартет, дважды сыграв вничью с "ПСЖ" и оба раза взяв верх над "Ювентусом". К матчу с "Брюгге" португальцы подошли без кадровых потерь.
Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.
Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.