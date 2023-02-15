Где и когда смотреть матч 1/8 ЛЧ с участием Яремчука Брюгге — Бенфика

У бельгийской команды почти нет шансов на победу в этом противостоянии

Бельгийский "Брюгге" примет португальскую "Бенфику" в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов. У хозяев поля почти нет шансов сохранить ворота в неприкосновенности.

"Орлы" Рогера Шмидта являются безоговорочным фаворитом противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

В этом поединке встретятся нынешняя и бывшая команды форварда сборной Украины Романа Яремчука. Жалеет ли он об уходе из "Бенфики"? "Орлы" доминируют в чемпионате Португалии и громят одного соперника за другим. В силах украинца помешать португальцам крупно обыграть бельгийскую команду.

Где и когда смотреть матч 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Брюгге" — "Бенфика"

В среду, 15 февраля, состоится первый поединок 1/8 Лиги чемпионов с участием бельгийского "Брюгге" и португальской "Бенфики". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени на стадионе "Ян Брейдель". Главным арбитром поединка назначен Давиде Масса из Италии.

𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗟𝗲𝗮𝗴𝘂𝗲 night incoming. ✨🏟 #UCL #CLUSLB



Haal nu jouw item in de Club Shop. 🛍 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 15, 2023

Украинские болельщики смогут посмотреть матч в прямом эфире. Медиапортал Megogo покажет поединок "Брюгге" — "Бенфика" в прямом эфире.

Анонс матча "Брюгге" — "Бенфика"

Бельгийцы стали одной из главных сенсаций группового этапа Лиги чемпионов. В пяти первых матчах "черно-синие" одержали три победы при двух ничьих, хотя в соперниках были "Порту", "Байер" и мадридский "Атлетико". Португальцам на "Драгау" и вовсе досталось со счетом 4:0. Правда кризис настиг "Брюгге" еще в конце того периода, и тот же "Порту" в ответном матче отомстил обидчику.

С тех пор "Брюгге" сменил тренера, но Скотту Паркеру пока не удалось наладить игру команды. В семи последних матчах — пять ничьих при одном поражении. Четвертое место в турнирной таблице, восемь очков разницы с третьей позицией. Яремчук, который не забивает, хотя начал делать результативные передачи. Ферран Ютгла (10 голов и шесть передач) может не сыграть с "Бенфикой". Сков Ольсен (восемь голов и четыре передачи) точно не выйдет на поле.

А вот "Бенфика" в полном порядке даже несмотря на потерю Энцо Фернандеса. Подопечные Рогера Шмидта возглавляют турнирную таблицу чемпионата Португалии. Они опережают "Порту" на пять очков. В восьми матчах этого года "орлы" одержали шесть побед. Настроение игроков омрачил только вылет из Кубка Португалии от "Браги" по пенальти.

На групповой стадии Лиги чемпионов "Бенфика" выиграла квартет, дважды сыграв вничью с "ПСЖ" и оба раза взяв верх над "Ювентусом". К матчу с "Брюгге" португальцы подошли без кадровых потерь.

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.