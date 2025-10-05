Відео
Головна Спорт Романчук та Бех дізналися стать їх майбутньої дитини

Романчук та Бех дізналися стать їх майбутньої дитини

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 17:25
Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук провели гендер-паті — яка стать дитини
Михайло Романчук та Мирина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Український олімпійський призер з плавання Михайло Романчук та дискваліфікована за допінг легкоатлетка Марина Бех-Романчук чекають дитину. Раніше вони не знали її стать.

Однак, дізналися про стать дитини на гендерній вечірці, про яку повідомили в Instagram.

Читайте також:

Спортсмени дізналися стать дитини

Під час гендер-паті Михайло та Марина дізналися, що у ни буде донька.

На вечірку були запрошені родичі та близькі друзі, які спершу намагалися вгадати стать дитини. Марина перед цим прогнозувала хлопчика, а Михайло — дівчинку.

Подружжя було щасливе, коли побачило як рожевий пил здійнявся до неба.

"Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо тебе", — підписала відео Бех-Романчук.

Пара одружена з 2018-го року, а оголосила про вагітність у вересні, коли вже знала про чотирирічну дискваліфікацію Марини.

Раніше в організмі Бех-Романчук виявили тестостерон, через яки її відсторонили від змагань на чотири роки.

Нагадаємо, раніше легенда медіафутболу Артем Мілевський розповів, чому його не мобілізували.

Колишній футболіст "Динамо" Каха Каладзе знову виграв вибори в Грузії.

Власник "Полісся" хоче купити у банку базу легендарного "Дніпра".

спорт футбол Михайло Романчук Марина Бех дитина
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
