Марина Бех-Романчук і Михайло Романчук провели гендер-паті — яка стать дитини

Михайло Романчук та Мирина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Український олімпійський призер з плавання Михайло Романчук та дискваліфікована за допінг легкоатлетка Марина Бех-Романчук чекають дитину. Раніше вони не знали її стать.

Однак, дізналися про стать дитини на гендерній вечірці, про яку повідомили в Instagram.

Спортсмени дізналися стать дитини

Під час гендер-паті Михайло та Марина дізналися, що у ни буде донька.

На вечірку були запрошені родичі та близькі друзі, які спершу намагалися вгадати стать дитини. Марина перед цим прогнозувала хлопчика, а Михайло — дівчинку.

Подружжя було щасливе, коли побачило як рожевий пил здійнявся до неба.

"Словами не описати ці емоції. Ми чекаємо тебе", — підписала відео Бех-Романчук.

Пара одружена з 2018-го року, а оголосила про вагітність у вересні, коли вже знала про чотирирічну дискваліфікацію Марини.

Раніше в організмі Бех-Романчук виявили тестостерон, через яки її відсторонили від змагань на чотири роки.

