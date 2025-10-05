Видео
Главная Спорт Романчук и Бех узнали пол их будущего ребенка

Романчук и Бех узнали пол их будущего ребенка

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 17:25
Марина Бех-Романчук и Михаил Романчук провели гендер-пати — какой пол ребенка
Михаил Романчук и Мирина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Украинский олимпийский призер по плаванию Михаил Романчук и дисквалифицированная за допинг легкоатлетка Марина Бех-Романчук ждут ребенка. Ранее они не знали его пол.

Однако, узнали о поле ребенка на гендерной вечеринке, о которой сообщили в Instagram.

Спортсмены узнали пол ребенка

Во время гендер-пати Михаил и Марина узнали, что у них будет дочь.

На вечеринку были приглашены родственники и близкие друзья, которые сначала пытались угадать пол ребенка. Марина перед этим прогнозировала мальчика, а Михаил — девочку.

Супруги были счастливы, когда увидели как розовая пыль поднялась к небу.

"Словами не описать эти эмоции. Мы ждем тебя", — подписала видео Бех-Романчук.

Пара замужем с 2018-го года, а объявила о беременности в сентябре, когда уже знала о четырехлетней дисквалификации Марины.

Ранее в организме Бех-Романчук обнаружили тестостерон, из-за которого ее отстранили от соревнований на четыре года.

спорт футбол Михаил Романчук Марина Бех ребенок
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
