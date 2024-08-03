Романчук відмовився від виступу на Олімпіаді-2024 — відома причина

Михайло Романчук під час Олімпіади у Парижі. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Український плавець Михайло Романчук достроково завершив виступ на Літній Олімпіаді у Парижі. Спортсмен не виступить на своїй коронній дистанції 1 500 метрів вільним стилем.

Романчук пояснив це рішення наслідком захворювання, повідомляє "Суспільне Спорт".

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Михайло Романчук відмовився від запливу на 1 500 метрів вільним стилем, що пройде у суботу, 3 серпня. Український спортсмен виборов на цій дистанції срібну медаль на Олімпіаді в Токіо, проте не зможе пропливти її на Іграх у Парижі.

Михайло Романчук перед Олімпіадою. Фото: НОК України

Чому Романчук відмовився від запливу

Дворазовий олімпійський медаліст зізнався, що захворів під час церемонії відкриття Олімпійських ігор. Напередодні запливу в нього піднялася висока температура, через яку спортсмен був змушений зійти з дистанції.

Спочатку Романчук мав виступити у трьох дисциплінах на Іграх у Парижі. Українець відмовився від запливу на 400 метрів, щоб зосередитися на двох запливах, де Михайло мав вищі шанси на медалі. Володар олімпійського рекорду на дистанції 800 метрів вільним стилем не зумів кваліфікуватись у фінал цієї дисципліни. Від запливу на 1 500 метрів українець був змушений відмовитись.

Раніше про хворобу повідомили ще декілька українських спортсменів. Це плавці Олександр Желтяков та Владислав Бухов, а також легкоатлетка Ольга Корсун.

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