Романчук отказался от выступления на Олимпиаде-2024 — известна причина

Михаил Романчук во время Олимпиады в Париже. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina

Украинский пловец Михаил Романчук досрочно завершил выступление на Летней Олимпиаде в Париже. Спортсмен не выступит на своей коронной дистанции ​​1500 метров свободным стилем.

Романчук объяснил это решение последствием заболевания, сообщает "Суспільне Спорт".

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Михаил Романчук отказался от заплыва на 1500 метров свободным стилем, который пройдет в субботу, 3 августа. Украинский спортсмен завоевал на этой дистанции серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, однако не сможет проплыть ее на Играх в Париже.

Михаил Романчук перед Олимпиадой. Фото: НОК Украины

Почему Романчук отказался от заплыва

Двухкратный олимпийский медалист признался, что заболел во время церемонии открытия Олимпийских Игр. Накануне заплыва у него поднялась высокая температура, из-за которой спортсмен был вынужден "сойти с дистанции".

Изначально Романчук должен был выступить в трех дисциплинах на Играх в Париже. Украинец отказался от заплыва на 400 метров, чтобы сосредоточиться на двух заплывав, где у Михаила были более высокие шансы на медали. Обладатель олимпийского рекорда на дистанции 800 метров свободным стилем не сумел квалифицироваться в финал этой дисциплины. От заплыва на 1500 метров украинец был вынужден отказаться.

Ранее о болезни сообщили еще несколько украинских спортсменов. Это пловцы Александр Желтяков и Владислав Бухов, а также легкоатлетка Ольга Корсун.

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