Романчук отказался от выступления на Олимпиаде-2024 — известна причина

Романчук отказался от заплыва на Олимпиаде — украинец объяснил свое решение
Украинский пловец Михаил Романчук досрочно завершил выступление на Летней Олимпиаде в Париже. Спортсмен не выступит на своей коронной дистанции 1500 метров свободным стилем.
Романчук объяснил это решение последствием заболевания, сообщает "Суспільне Спорт".
Михаил Романчук отказался от заплыва на 1500 метров свободным стилем, который пройдет в субботу, 3 августа. Украинский спортсмен завоевал на этой дистанции серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, однако не сможет проплыть ее на Играх в Париже.
Почему Романчук отказался от заплыва
Двухкратный олимпийский медалист признался, что заболел во время церемонии открытия Олимпийских Игр. Накануне заплыва у него поднялась высокая температура, из-за которой спортсмен был вынужден "сойти с дистанции".
Изначально Романчук должен был выступить в трех дисциплинах на Играх в Париже. Украинец отказался от заплыва на 400 метров, чтобы сосредоточиться на двух заплывав, где у Михаила были более высокие шансы на медали. Обладатель олимпийского рекорда на дистанции 800 метров свободным стилем не сумел квалифицироваться в финал этой дисциплины. От заплыва на 1500 метров украинец был вынужден отказаться.
Ранее о болезни сообщили еще несколько украинских спортсменов. Это пловцы Александр Желтяков и Владислав Бухов, а также легкоатлетка Ольга Корсун.
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