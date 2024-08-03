Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Романчук отказался от заплыва на Олимпиаде — украинец объяснил свое решение arrow

Романчук отказался от заплыва на Олимпиаде — украинец объяснил свое решение

3 августа 2024 11:18
Валерий Ковалевич - Редактор
Романчук отказался от выступления на Олимпиаде-2024 — известна причина
Михаил Романчук во время Олимпиады в Париже. Фото: Reuters/Evgenia Novozhenina
Валерий Ковалевич - Редактор

Украинский пловец Михаил Романчук досрочно завершил выступление на Летней Олимпиаде в Париже. Спортсмен не выступит на своей коронной дистанции ​​1500 метров свободным стилем. 

Романчук объяснил это решение последствием заболевания, сообщает "Суспільне Спорт". 

Читайте также:

Михаил Романчук отказался от заплыва на 1500 метров свободным стилем, который пройдет в субботу, 3 августа. Украинский спортсмен завоевал на этой дистанции серебряную медаль на Олимпиаде в Токио, однако не сможет проплыть ее на Играх в Париже. 

Михаил Романчук
Михаил Романчук перед Олимпиадой. Фото: НОК Украины

Почему Романчук отказался от заплыва

Двухкратный олимпийский медалист признался, что заболел во время церемонии открытия Олимпийских Игр. Накануне заплыва у него поднялась высокая температура, из-за которой спортсмен был вынужден "сойти с дистанции". 

Изначально Романчук должен был выступить в трех дисциплинах на Играх в Париже. Украинец отказался от заплыва на 400 метров, чтобы сосредоточиться на двух заплывав, где у Михаила были более высокие шансы на медали. Обладатель олимпийского рекорда на дистанции 800 метров свободным стилем не сумел квалифицироваться в финал этой дисциплины. От заплыва на 1500 метров украинец был вынужден отказаться. 

Ранее о болезни сообщили еще несколько украинских спортсменов. Это пловцы Александр Желтяков и Владислав Бухов, а также легкоатлетка Ольга Корсун. 

Напомним, Роналду признался, что возвращается в Европу — какой клуб выбрал Криштиану.

"Эвертон" решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца. 

Зинченко покидает "Арсенал" — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги. 

Танец украинской теннисистки Костюк на Олимпиаде завирусился в сети — видео.

Французский дзюдоист установил уникальный рекорд на Олимпиаде-2024. 

спорт Олимпийские игры Михаил Романчук Олимпиада-2024 плавание Сборная Украины по плаванию

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:01 Уже определились с поставщиком газа — Одесский припортовый завод готовится к открытию

11:57 Более 20 тысяч россиян переехали в Мариуполь — откуда они и какая жизнь в оккупированном городе

11:47 Япония поможет Киеву ремонтировать системы водоснабжения — подробности

11:44 Лунин и Цыганков получили травмы — когда украинцы вернутся на поле

11:33 Выключение света — в домах некоторых одесситов сегодня будет отсутствовать электроснабжение

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:18 Романчук отказался от заплыва на Олимпиаде — украинец объяснил свое решение

11:17 В Киеве проведут массовую поверку счетчиков — что будет, если ее проигнорировать

11:15 В Житомирской области памятник Ленину превратили в памятник Шевченко

11:05 Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области

10:57 Нырнула в Дунай — на Одесчине ищут девочку, которая исчезла в воде

12:01 Уже определились с поставщиком газа — Одесский припортовый завод готовится к открытию

11:57 Более 20 тысяч россиян переехали в Мариуполь — откуда они и какая жизнь в оккупированном городе

11:47 Япония поможет Киеву ремонтировать системы водоснабжения — подробности

11:44 Лунин и Цыганков получили травмы — когда украинцы вернутся на поле

11:33 Выключение света — в домах некоторых одесситов сегодня будет отсутствовать электроснабжение

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

11:18 Романчук отказался от заплыва на Олимпиаде — украинец объяснил свое решение

11:17 В Киеве проведут массовую поверку счетчиков — что будет, если ее проигнорировать

11:15 В Житомирской области памятник Ленину превратили в памятник Шевченко

11:05 Генштаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "Морозовск" в Ростовской области

10:57 Нырнула в Дунай — на Одесчине ищут девочку, которая исчезла в воде

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе