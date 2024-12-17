Роналдо хоче стати президентом Федерації футболу Бразилії

Роналдо. Фото: instagram.com/ronaldo

Відомий футболіст та колишній нападник збірної Бразилії висунув свою кандидатуру на посаду президента Федерації футболу своєї країни. Він пояснив, що хоче повернути велич бразильському футболу.

Про це пише Marca.

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За словами футболіста він має сотні мотивів і один із найголовніших це бажання зробити так, щоб бразильський футбол "знову поважали у всьому світі".

"Дуже часто зі мною трапляється, що на вулиці люди зупиняються і просять зіграти знову, тому що ситуація в збірній не найкраща як на полі, так і поза ним", — пояснив Роналдо.

Оголошення про кандидатство Роналдо на пост. Фото: скриншот

Крім цього, він пояснив, що має намір продати клуб "Вальядолід" найближчим часом.

Вибори на посаду президента Федерації футболу Бразилії проведуть з березня 2025-го по березень 2026-го.

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