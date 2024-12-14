В Україні посварилися футбольні інсайдери, справа може дійти до суду

Михайло Співаковський. Фото: скриншот ТаТоТаке

Ведучі двох великих українських футбольних YouTube-проєктів, схоже, серйозно посварилися. Справа може закінчитися судом.

Ведучий передачі "ТаТоТаке" Михайло Співаковський прямо в ефірі натякнув на судовий позов до ведучого однойменного проєкту Ігоря Бурбаса. Це відповідь на попередні закиди Бурбаса.

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Михайло Співаковський заявив, що Ігор Бурбас назвав "ТаТоТаке" "пригодованю програмою" житомирського "Полісся".

Він відповів на ці закиди так:

"Звертатись до людей, які озвучують потішну муру, я сенсу не бачу. Радше звернутись не до виконавців, а до їх господарів – принаймні, до одного з них".

За словами Співаковського, у разі повторення подібних висловлень буде наступне:

"Наступного разу, коли наші підписники просигналізують нам про вислови такого типу, їх дуже уважно вивчить юридична служба наших класичних інвесторів, які відкривали цей канал 7 років тому. І ведучий вашого каналу отримає другий позов".

Він додав, що перший позов від компанії Phenomen Sports вже перебуває у судовому провадженні.

"Знаючи фаховість наших юристів, обіцяю, що ваше і без того ненудне життя стане максимально барвистим, цікавим і насиченим", — резюмував Співаковський.

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