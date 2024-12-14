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В українському футболі назріває "судовий процес сторіччя"

14 грудня 2024 15:01
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
В Україні посварилися футбольні інсайдери, справа може дійти до суду
Михайло Співаковський. Фото: скриншот ТаТоТаке
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Ведучі двох великих українських футбольних YouTube-проєктів, схоже, серйозно посварилися. Справа може закінчитися судом. 

Ведучий передачі "ТаТоТаке" Михайло Співаковський прямо в ефірі натякнув на судовий позов до ведучого однойменного проєкту Ігоря Бурбаса. Це відповідь на попередні закиди Бурбаса. 

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У чому суть скандалу

Михайло Співаковський заявив, що Ігор Бурбас назвав "ТаТоТаке" "пригодованю програмою" житомирського "Полісся".

Він відповів на ці закиди так:

"Звертатись до людей, які озвучують потішну муру, я сенсу не бачу. Радше звернутись не до виконавців, а до їх господарів – принаймні, до одного з них".

За словами Співаковського, у разі повторення подібних висловлень буде наступне:

"Наступного разу, коли наші підписники просигналізують нам про вислови такого типу, їх дуже уважно вивчить юридична служба наших класичних інвесторів, які відкривали цей канал 7 років тому. І ведучий вашого каналу отримає другий позов".

Він додав, що перший позов від компанії Phenomen Sports вже перебуває у судовому провадженні.

"Знаючи фаховість наших юристів, обіцяю, що ваше і без того ненудне життя стане максимально барвистим, цікавим і насиченим", — резюмував Співаковський. 

Нагадаємо, відомий легіонер київського "Динамо" не хоче повертатися назад в Україну. 

Колишній півзахисник збірної України з футболу потрапив у поле зору ТЦК. 

Головний тренер мадридського "Реала" Карло Анчелотті може очолити клуб, де грає інший українець.

скандал журналісти спорт футбол УПЛ

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