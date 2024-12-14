В Украине поссорились футбольные инсайдеры, дело может дойти до суда

Михаил Спиваковский. Фото: скриншот ТаТоТаке

Ведущие двух крупных украинских футбольных YouTube-проектов, похоже, серьезно поругались. Дело может окончиться судом.

Ведущий передачи "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский прямо в эфире намекнул на судебный иск к ведущему одноименного проекта Игорю Бурбасу. Это ответ на предыдущие заявления Бурбаса.

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Михаил Спиваковский заявил, что Игорь Бурбас назвал "ТаТоТаке" "подкормленной программой" житомирского "Полесья".

Он ответил на эти упреки так:

"Обращаться к людям, которые озвучивают забавную муру, я смысла не вижу. Скорее обращусь не к исполнителям, а к их хозяевам – по крайней мере, к одному из них".

По словам Спиваковского, в случае повторения подобных высказываний будет следующее:

"В следующий раз, когда наши подписчики просигнализируют нам о высказываниях такого типа, их очень внимательно изучит юридическая служба наших классических инвесторов, открывавших этот канал 7 лет назад. И ведущий вашего канала получит второй иск".

Он добавил, что первый иск от компании Phenomen Sports уже находится в судебном разбирательстве.

"Зная профессионализм наших юристов, обещаю, что ваша и без того нескучная жизнь станет максимально красочной, интересной и насыщенной", — резюмировал Спиваковский.

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