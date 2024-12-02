У власника Руху провели обшуки, в команді фінансові проблеми

Засновник "Руху" Григорій Козловський. Фото: instagram.com/hryhoriy_kozlovskyy

У амбітного клубу чемпіонату України, схоже, намітилися проблеми. У самій команді вже є борги по зарплаті, а у власника недавно провели обшуки.

Інсайдер Ігор Бурбас на своєму YouTube-каналі стверджує, що мова йде про львівський клуб "Рух" та його власника Григорія Козловського.

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При цьому обшуки можуть торкнутись не тільки Козловського.

Що сказав Бурбас

За його інформацією, в команді "Рух" є затримки із виплатою заробітної платні. При цьому, в основи затримки є незначними, водночас у дублі та молодіжці вони досягають 3-4 місяців.

Крім того, він додав, що за чутками у власника клубу Григорія Козловського недавно були обшуки, що може бути пов'язано з розслідуваннями ЗМІ стосовно його персони.

Шевченку "приготуватись"

Цілком можливо, що обшуки торкнуться ще однієї людини.

"Якщо це справді було, то тоді треба приготуватися віце-президенту УАФ Олександрові Шевченку, вони з Козловським бізнес-партнери, раніше він був президентом "Руху", — зазначив Бурбас.

До того ж Шевченку, за чутками, вже радили "залягти на дно".

"Ми й бачимо, що його давно не чути і не видно. Говорять, що він десять днів був у Барселоні, де святкував свій день народження", — резюмував він.

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