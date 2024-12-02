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У владельца клуба УПЛ обыски, Шевченко советуют "залечь на дно"

2 декабря 2024 17:43
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
У владельца Движения провели обыски, в команде финансовые проблемы
Основатель "Руха" Григорий Козловский. Фото: instagram.com/hryhoriy_kozlovskyy
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

У амбициозного клуба чемпионата Украины, похоже, наметились проблемы. В самой команде уже есть долги по зарплате, а у владельца недавно провели обыски.

Инсайдер Игорь Бурбас на своем YouTube-канале утверждает, что речь идет о львовском клубе "Рух" и его владельце Григории Козловском.

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При этом обыски могут затронуть не только Козловского.

Что сказал Бурбас

По его информации, в команде "Рух" есть задержки с выплатой заработной платы. При этом у основы задержки незначительны, в то же время в дубле и молодежке они достигают 3-4 месяцев.

Кроме того, он добавил, что по слухам у владельца клуба Григория Козловского недавно были обыски, которые могут быть связаны с расследованиями СМИ в отношении его персоны.

Шевченко "приготовиться"

Вполне возможно, что обыски коснутся еще одного человека.

"Если это действительно было, то тогда нужно приготовиться вице-президенту УАФ Александру Шевченко, они с Козловским бизнес-партнеры, раньше он был президентом "Руха", — отметил Бурбас.

К тому же Шевченко, по слухам, уже советовали "залечь на дно".

"Мы и видим, что его давно не слышно и не видно. Говорят, что он десять дней был в Барселоне, где праздновал свой день рождения", — резюмировал он.

Напомним, дочь бывшего игрока "Динамо" Олега Блохина показала, как ее отец отпраздновал день рождения.

Лондонский "Арсенал" изменил трансферную цену игрока сборной Украины Александра Зинченко.

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Бывший игрок киевского "Динамо" хочет возобновить карьеру.

спорт футбол УПЛ Рух Львов Григорий Козловский

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