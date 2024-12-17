Роналдо хочет стать президентом Федерации футбола Бразилии

Роналдо. Фото: instagram.com/ronaldo

Известный футболист и бывший нападающий сборной Бразилии выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола своей страны. Он объяснил, что хочет вернуть величие бразильскому футболу.

Об этом пишет Marca.

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По словам футболиста, он имеет сотни мотивов и один из самых главных это желание сделать так, чтобы бразильский футбол "опять уважали во всем мире".

"Очень часто со мной случается, что на улице люди останавливаются и просят сыграть снова, потому что ситуация в сборной не самая лучшая как на поле, так и вне его", — пояснил Роналдо.

Объявление о кандидатстве Роналдо на пост. Фото: скриншот

Кроме того, он пояснил, что намерен продать клуб "Вальядолид" в ближайшее время.

Выборы на пост президента Федерации футбола Бразилии проведут с марта 2025-го по март 2026-го.

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