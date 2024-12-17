Роналдо хочет стать президентом Федерации футбола Бразилии

Роналдо может стать президентом Федерации футбола Бразилии
Известный футболист и бывший нападающий сборной Бразилии выдвинул свою кандидатуру на пост президента Федерации футбола своей страны. Он объяснил, что хочет вернуть величие бразильскому футболу.
Об этом пишет Marca.
Роналдо может стать президентом Федерации футбола
По словам футболиста, он имеет сотни мотивов и один из самых главных это желание сделать так, чтобы бразильский футбол "опять уважали во всем мире".
"Очень часто со мной случается, что на улице люди останавливаются и просят сыграть снова, потому что ситуация в сборной не самая лучшая как на поле, так и вне его", — пояснил Роналдо.
Кроме того, он пояснил, что намерен продать клуб "Вальядолид" в ближайшее время.
Выборы на пост президента Федерации футбола Бразилии проведут с марта 2025-го по март 2026-го.
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