Кріштіану Роналду в матчі за збірну Португалії. Фото: instagram.com/cristiano/

Легендарний Кріштіану Роналду отримав унікальний шанс. Зірка футболу може одного разу вийти на поле разом зі своїм сином у складі збірної Португалії.

Юний Кріштіану Роналду-молодший уперше викликаний до національної команди U-15, повідомила Федерація футболу Португалії на офіційному сайті.

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Старший син Кріштіану Роналду, п'ятиразового володаря "Золотого м'яча", зіграє за юнацьку збірну на міжнародному турнірі імені Влатка Марковича в Хорватії, який відбудеться з 13 по 18 травня. Португалія проведе матчі проти Японії (13 травня), Греції (14 травня), Англії (16 травня), а також зіграє ще один матч із суперником, який визначиться пізніше.

Кріштіану Роналду, його дружина Джорджина Родрігес і старший син. Фото: instagram.com/cristiano/

Мрія, яка може стати реальністю

Роналду-старший давно зізнавався, що мріє зіграти в офіційному матчі на професійному рівні разом зі своїм старшим сином, якому зараз 14 років. Тепер ця мрія може втілитися: поки Кріштіану продовжує кар'єру в збірній Португалії, його спадкоємець робить перші кроки в міжнародному футболі.

Наразі Роналду-молодший тренується в академії "Аль-Насра" в Саудівській Аравії, де виступає його батько з 2022 року. Сам Кріштіану Роналду провів за збірну Португалії 231 матч, забив 134 голи та віддав 20 результативних передач, залишаючись рекордсменом команди.

Кріштіану Роналду nf Джорджина Родрігес виховують п'ятьох дітей: старшого сина Кріштіану Роналду-молодшого, доньку Алана Мартіну, а також Єву, Матео nf Беллу Есмеральду.

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