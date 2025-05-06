Криштиану Роналду может сыграть с сыном за сборную Португалии

Криштиану Роналду в матче за сборную Португалии. Фото: instagram.com/cristiano/

Легендарный Криштиану Роналду получил уникальный шанс. Звезда футбола может однажды выйти на поле вместе со своим сыном в составе сборной Португалии.

Юный Криштиану Роналду-младший впервые вызван в национальную команду U-15, сообщила Федерация футбола Португалии на официальном сайте.

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Старший сын Криштиану Роналду, пятикратного обладателя "Золотого мяча", сыграет за юношескую сборную на международном турнире имени Влатко Марковича в Хорватии, который пройдет с 13 по 18 мая. Португалия проведет матчи против Японии (13 мая), Греции (14 мая), Англии (16 мая), а также сыграет еще один матч с соперником, который определится позднее.

Криштиану Роналду, его жена Джорджина Родригес и старший сын. Фото: instagram.com/cristiano/

Мечта, которая может стать реальностью

Роналду-старший давно признавался, что мечтает сыграть в официальном матче на профессиональном уровне вместе со своим старшим сыном, которому сейчас 14 лет. Теперь эта мечта может воплотиться: пока Криштиану продолжает карьеру в сборной Португалии, его наследник делает первые шаги в международном футболе.

В настоящее время Роналду-младший тренируется в академии "Аль-Насра" в Саудовской Аравии, где выступает его отец с 2022 года. Сам Криштиану Роналду провел за сборную Португалии 231 матч, забил 134 гола и отдал 20 результативных передач, оставаясь рекордсменом команды.

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес воспитывают пятерых детей: старший сын Криштиану Роналду-младший, дочь Алана Мартина, а также Ева, Матео и Белла Эсмеральда.

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