Роналду не грає за Аль-Наср та готовий піти у відомий клуб

Кріштіану Роналду святкує гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальський футболіст Кріштіану Роналду опинився за крок від відходу з "Аль-Насра". Ситуація з легендарним гравцем швидко змінюється, ще місяць тому він був готовий підписати рекордний контракт в історії футболу.

Новим клубом Роналду може стати справжній гранд, повідомляє "Аль-Джазіра".

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Кріштіану Роналду не взяв участі в переможному матчі проти "Аль-Охдуда" (9:0), в якому міг поповнити свою колекцію голів у гонці за мрією — 1000 м'ячів у кар'єрі. Натомість він спостерігав за грою збоку, поки його партнер Садіо Мане оформляв "покер".

Кріштіану Роналду в "Аль-Насрі". Фото: instagram.com/cristiano/

Що чекає на Роналду в новому сезоні

Це вже не перша відсутність португальця. Він також пропускав зустріч із "Дамаком", але повернувся до складу на гру проти "Аль-Іттіхада", де "Аль-Наср" поступився 2:3, ведучи по ходу зустрічі. Відомо, що Кріштіану не зіграє й в найближчому матчі проти "Аль-Таавуна". В офіційних джерелах причини відсутності Роналду не називаються. Журналісти повідомляють, що португалець не тренується з командою вже понад тиждень.

Кріштіану Роналду з партнерами по команді. Фото: instagram.com/cristiano/

У соцмережах зростає кількість чуток. Дехто стверджує, що Роналду хоче зіграти за "Аль-Хіляль" на Клубному чемпіонаті світу в США. Є інформація, що Кріштіану пропускає тренування, щоб переконати державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії відпустити його до "Аль-Хіляля".

Тим часом з'являються й більш правдоподібні версії. Повідомляється, що Кріштіану близький до продовження контракту з "Аль-Насром" — на суму у 200 млн євро на рік. Нібито угода включає частку в клубі. Також є інформація, що Роналду травмований, хоча характер ушкодження не розкривається. Але поки клуб зберігає мовчання, чутки продовжують множитися.

Нагадаємо, існує ймовірність повернення Кріштіану Роналду в чемпіонат Англії.

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