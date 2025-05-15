Роналду не играет за Аль-Наср и готов уйти в известный клуб

Криштиану Роналду празднует гол. Фото: instagram.com/cristiano/

Португальский футболист Криштиану Роналду оказался в шаге от ухода из "Аль-Насра". Ситуация с легендарным игроком быстро меняется, еще месяц назад он был готов подписать рекордный контракт в истории футбола.

Новым клубом Роналду может стать настоящий гранд, сообщает "Аль-Джазира".

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Криштиану Роналду не принял участия в победном матче против "Аль-Охдуда" (9:0), в котором мог пополнить свою коллекцию голов в гонке за мечтой — 1000 мячей в карьере. Вместо этого он наблюдал за игрой со стороны, пока его партнер Садио Мане оформлял "покер".

Криштиану Роналду в "Аль-Насре". Фото: instagram.com/cristiano/

Что ждет Роналду в новом сезоне

Это уже не первое отсутствие португальца. Он также пропускал встречу с "Дамаком", но вернулся в состав на игру против "Аль-Иттихада", где "Аль-Наср" уступил 2:3, ведя по ходу встречи. Известно, что Криштиану не сыграет и в ближайшем матче против "Аль-Таавуна". В официальных источниках причины отсутствия Роналду не называются. Журналисты сообщают, что португалец не тренируется с командой уже больше недели.

Криштиану Роналду с партнерами по команде. Фото: instagram.com/cristiano/

В соцсетях растет количество слухов. Некоторые утверждают, что Роналду хочет сыграть за "Аль-Хиляль" на Клубном чемпионате мира в США. Есть информация, что Криштиану пропускает тренировки, чтобы убедить государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии отпустить его в "Аль-Хиляль".

Тем временем появляются и более правдоподобные версии. Сообщается, что Криштиану близок к продлению контракта с "Аль-Насром" — на сумму в 200 млн евро в год. Якобы соглашение включает долю в клубе. Также есть информация, что Роналду травмирован, хотя характер повреждения не раскрывается. Но пока клуб хранит молчание, слухи продолжают множиться.

Напомним, существует вероятность возвращения Криштиану Роналду в чемпионат Англии.

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