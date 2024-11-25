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Росія почала співпрацювати з КНДР у спорті

25 листопада 2024 15:14
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Росія та КНДР підписали договір про спортивну співпрацю
Володимир Путін та Кім Чен Ин. Фото: Reuters
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Росія та Північна Корея співпрацюватимуть не лише у військовій сфері. Вони також посилять зв'язки у спорті.

Відповідних домовленостей було досягнуто в Пхеньяні, повідомило Reuters.

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За інформацією джерела, у столиці Північної Кореї зустрілися міністри спорту КНДР Кім Ір Гук та Росії Михайло Дегтярьов.

На зустрічі сторони обговорювали обмін досвідом між країнами та майбутню співпрацю.

Офіційні Пхеньян та Москва підписали протокол про співпрацю у спорті в 2025 році.

Також росіянам провели екскурсію на спортивні арени Північної Кореї та показали демонстрацію шоу з тхеквондо.

Зазначимо, що у червні президент Росії Володимир Путін відвідав Пхеньян, де домовився з Кім Чен Ином про пакт взаємної оборони. У результаті договору КНДР відправила понад десять тисяч військових до Росії для участі у бойових діях проти України.

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володимир путін спорт Кім Чен Ин Росія Північна Корея

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