Россия и КНДР подписали договор о спортивном сотрудничестве

Владимир Путин и Ким Чен Ын. Фото: Reuters

Россия и Северная Корея будут сотрудничать не только в военной сфере. Они также усилят связи в спорте.

Соответствующие договоренности были достигнуты в Пхеньяне, сообщило Reuters.

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По информации источника, в столице Северной Кореи встретились министры спорта КНДР Ким Ир Гук и России Михаил Дегтярев.

На встрече стороны обсуждали обмен опытом между странами и будущее сотрудничество.

Официальные Пхеньян и Москва подписали протокол об сотрудничестве в спорте в 2025 году.

Также россиянам провели экскурсию на спортивные арены Северной Кореи и показали демонстрацию шоу с тхэквондо.

Отметим, что в июне президент России Владимир Путин посетил Пхеньян, где договорился с Ким Чен Ыном об пакте взаимной обороны. В результате договора, КНДР отправила более десяти тысяч военных в Россию для участия в боевых действиях против Украины.

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