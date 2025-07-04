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Головна Спорт Росія знищила офіс Федерації футзалу Києва ударом дрона

Росія знищила офіс Федерації футзалу Києва ударом дрона

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 13:31
Російські дрони зруйнували офіс Федерації футзалу Києва
Наслідки ракетної атаки на Київ. Фото: АФУ

У ніч проти 4 липня 2025 року Росія завдала масованого удару дронами-камікадзе по території України. Однією з цілей атаки став спортивний об'єкт у Києві.

Було повністю зруйновано офіс Федерації футзалу Києва (ФФК), повідомляє пресслужба АФУ.

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Окрім офісу Федерації футзалу, також під удар потрапив склад та шоурум популярного спортивного бренду. За інформацією очевидців, у будівлю влучив дрон Shahed та практично миттєво спричинив масштабне загоряння й обвалення.

Федерация футзала Украины
Результати обстрілу. Фото: АФУ

Наслідки атаки на Київ

У приміщеннях знаходилися робочі кабінети, технічне обладнання, а також запас форми, м'ячів та інвентарю для змагань та юнацьких турнірів.

Федерація футзалу Києва — важливий елемент спортивної інфраструктури столиці. Саме звідси координувалися регіональні ліги, турніри для дітей та підлітків, а також розвиток футзалу як масового виду спорту. За роки незалежності ФФК стала платформою для виховання десятків професійних гравців та тренерів.

Цей удар став не просто руйнуванням будівлі, а символічною атакою на український спорт, культуру та майбутнє.

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Київ спорт обстріли Футзал війна в Україні
Іван Крутогоров - Редактор
Автор:
Іван Крутогоров
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