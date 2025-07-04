Российские дроны разрушили офис Федерации футзала Киева

Последствия ракетной атаки на Киев. Фото: АФУ

В ночь на 4 июля 2025 года Россия нанесла массированный удар дронами-камикадзе по территории Украины. Одной из целей атаки стал спортивный объект в Киеве.

Был полностью разрушен офис Федерации футзала Киева (ФФК), сообщает пресс-служба АФУ.

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Помимо офиса Федерации футзала, также под удар попал склад и шоурум популярного спортивного бренда. По информации очевидцев, в здание попал дрон Shahed и практически мгновенно вызвал масштабное возгорание и обрушение.

Результаты обстрела. Фото: АФУ

Последствия атаки на Киев

В помещениях находились рабочие кабинеты, техническое оборудование, а также запас формы, мячей и инвентаря для соревнований и юношеских турниров.

Федерация футзала Киева — важный элемент спортивной инфраструктуры столицы. Именно отсюда координировались региональные лиги, турниры для детей и подростков, а также развитие футзала как массового вида спорта. За годы независимости ФФК стала платформой для воспитания десятков профессиональных игроков и тренеров.

Этот удар стал не просто разрушением здания, а символической атакой на украинский спорт, культуру и будущее.

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