Росіян не буде на Олімпіаді: Польща вплине на МОК
Польща підтримає Україну в рамках боротьби з позицією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який може дозволити росіянам та білорусам брати участь в Олімпіаді-2024.
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поділився думкою про скандальне висловлювання президента МОК Томаса Баха на своїй сторінці у Twitter.
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Напередодні глава МОК Томас Бах рекомендував олімпійським комітетам різних країн допустити російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних турнірах.
Відповідь України та її союзників
Україна рішуче протестує проти такого рішення, яке так і не затвердили на конгресі МОК. Союзники підтримують позиції Національного олімпійського комітету України.
"Рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандальним та зрадою справжнього духу спорту.
Доручив міністру спорту Польщі Камілю Бортничуку передати наше рішуче заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти спорт вільним від російського впливу", — написав Матеуш Моравецький.
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