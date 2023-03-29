Росіян не буде на Олімпіаді — Польща вплине на МОК

У Польщі збираються протистояти рішенню глави МОК Томаса Баха

Польща підтримає Україну в рамках боротьби з позицією Міжнародного олімпійського комітету (МОК), який може дозволити росіянам та білорусам брати участь в Олімпіаді-2024.

Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький поділився думкою про скандальне висловлювання президента МОК Томаса Баха на своїй сторінці у Twitter.

Напередодні глава МОК Томас Бах рекомендував олімпійським комітетам різних країн допустити російських та білоруських спортсменів до участі у міжнародних турнірах.

Відповідь України та її союзників

Україна рішуче протестує проти такого рішення, яке так і не затвердили на конгресі МОК. Союзники підтримують позиції Національного олімпійського комітету України.

"Рішення МОК повернути російських спортсменів до змагань є скандальним та зрадою справжнього духу спорту.

Доручив міністру спорту Польщі Камілю Бортничуку передати наше рішуче заперечення керівництву МОК. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти спорт вільним від російського впливу", — написав Матеуш Моравецький.

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