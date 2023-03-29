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В НОК Украины рассказали о борьбе с допуском россиян на Олимпиаду-2024

29 марта 2023 11:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
В НОК Украины рассказали о борьбе с допуском россиян на Олимпиаду-2024
Гутцайт объяснил, в чем заблуждается глава МОК Бах
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал рекомендацию Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть российских и белорусских спортсменов к интернациональным соревнованиям. 

Президент НОК Украины назвал контраргументы относительно высказывания Томаса Баха, сообщает "Суспільне Спорт". 

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Накануне состоялся конгресс МОК, на котором должны были принять решение по судьбе российских и белорусских спортсменов. Глава комитета Томас Бах выступил за привлечение атлетов из этих стран к выступлению на Олимпиаде-2024. Он рекомендовал международным федерациям снять запрет на участие белорусов и россиян в турнирах. 

Российские спортсмены

Противостояние с МОК

НОК Украины продолжает придерживаться противоположной позиции. Глава комитета Вадим Гутцайт рассказал, есть ли шансы в противостоянии с Томасом Бахом. 

"Запрещен допуск спортсменов и персонала из стран, которые поддерживают войну. Спортсмены, которые являются военнослужащими или сотрудниками любых правоохранительных органов, не могут принимать участия в Олимпиаде.

Это то, что мы постоянно отмечали в общении с МОК, что там практически 70% спортсменов, которые находятся в вооруженных силах и являются военнослужащими", — рассказал Вадим Гутцайт. 

Вадим Гутцайт

Доказательство вины россиян

Глава НОК Украины подчеркнул, что большая часть российских спортсменов так или иначе связана с силовыми ведомствами, что доказывает их поддержку интервенции в Украине. 

"Мы знаем, что в их спецслужбах есть свои команды и они там получают заработную плату. Имеют дивиденды от мест, где они находятся. Нам сейчас нужно это будет отслеживать, найти, кто и где находится. Найти находящихся в Вооруженных силах является военнослужащим или в других правоохранительных органах.

Необходимо сотрудничать с международными федерациями, чтобы они их не допускали. Это будет сложная работа, но нам нужно будет ее делать", — объяснил Вадим Гутцайт.

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