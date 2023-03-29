В НОК України розповіли про боротьбу із допуском росіян на Олімпіаду-2024

Гутцайт пояснив, у чому помиляється глава МОК Бах

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Президент НОК України назвав контраргументи щодо висловлювання Томаса Баха, повідомляє "Суспільне Спорт".

Напередодні відбувся конгрес МОК, на якому мали ухвалити рішення щодо долі російських та білоруських спортсменів. Голова комітету Томас Бах виступив за залучення атлетів із цих країн до виступу на Олімпіаді-2024. Він рекомендував міжнародним федераціям зняти заборону на участь білорусів та росіян у турнірах.

Протистояння з МОК

НОК України продовжує дотримуватись протилежної позиції. Голова комітету Вадим Гутцайт розповів, чи є шанси протистояти з Томасом Бахом.

"Заборонено допуск спортсменів та персоналу з країн, які підтримують війну. Спортсмени, які є військовослужбовцями чи співробітниками будь-яких правоохоронних органів, не можуть брати участь в Олімпіаді.

Це те, що ми постійно наголошували у спілкуванні з МОК, що там практично 70% спортсменів, які перебувають у збройних силах і є військовослужбовцями”, — розповів Вадим Гутцайт.

Доказ провини росіян

Глава НОК України підкреслив, що більша частина російських спортсменів так чи інакше пов'язана із силовими відомствами, що доводить їхню підтримку інтервенції в Україні.

"Ми знаємо, що в їхніх спецслужбах є свої команди й вони там отримують заробітну плату. Мають дивіденди від місць, де вони знаходяться. Нам зараз потрібно це буде відслідковувати, знайти, хто і де знаходиться. Знайти військовослужбовців, які перебувають у Збройних силах, або в інших правоохоронних органів.

Треба співпрацювати з міжнародними федераціями, щоб вони їх не допускали. Це буде складна робота, але нам потрібно буде її робити", — пояснив Вадим Гутцайт.

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