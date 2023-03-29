Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow В НОК України розповіли про боротьбу із допуском росіян на Олімпіаду-2024 arrow

В НОК України розповіли про боротьбу із допуском росіян на Олімпіаду-2024

29 березня 2023 11:44
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
В НОК України розповіли про боротьбу із допуском росіян на Олімпіаду-2024
Гутцайт пояснив, у чому помиляється глава МОК Бах
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт прокоментував рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань.

Президент НОК України назвав контраргументи щодо висловлювання Томаса Баха, повідомляє "Суспільне Спорт".

Читайте також:

Напередодні відбувся конгрес МОК, на якому мали ухвалити рішення щодо долі російських та білоруських спортсменів. Голова комітету Томас Бах виступив за залучення атлетів із цих країн до виступу на Олімпіаді-2024. Він рекомендував міжнародним федераціям зняти заборону на участь білорусів та росіян у турнірах.

Російські спортсмени

Протистояння з МОК

НОК України продовжує дотримуватись протилежної позиції. Голова комітету Вадим Гутцайт розповів, чи є шанси протистояти з Томасом Бахом.

"Заборонено допуск спортсменів та персоналу з країн, які підтримують війну. Спортсмени, які є військовослужбовцями чи співробітниками будь-яких правоохоронних органів, не можуть брати участь в Олімпіаді.

Це те, що ми постійно наголошували у спілкуванні з МОК, що там практично 70% спортсменів, які перебувають у збройних силах і є військовослужбовцями”, — розповів Вадим Гутцайт.

Вадим Гутцайт

Доказ провини росіян

Глава НОК України підкреслив, що більша частина російських спортсменів так чи інакше пов'язана із силовими відомствами, що доводить їхню підтримку інтервенції в Україні.

"Ми знаємо, що в їхніх спецслужбах є свої команди й вони там отримують заробітну плату. Мають дивіденди від місць, де вони знаходяться. Нам зараз потрібно це буде відслідковувати, знайти, хто і де знаходиться. Знайти військовослужбовців, які перебувають у Збройних силах, або в інших правоохоронних органів.

Треба співпрацювати з міжнародними федераціями, щоб вони їх не допускали. Це буде складна робота, але нам потрібно буде її робити", — пояснив Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик відвідав богослужіння у Києво-Печерській Лаврі.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив унікальний рекорд голів у своїй кар'єрі.

Збірна України з футболу отримає нового головного тренера Руслана Ротаня замінить один із відомих фахівців. Представляємо головних кандидатів.

Лондонський "Арсенал" вже готує список футболістів, які поповнять команду влітку 2022 року. "Каноніри" націлилися на молоду зірку чемпіонату Іспанії

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

12:35 Відпустка для військового під час війни: як оформити та скільки триватиме

12:32 На окупованих територіях люди не можуть отримати доступ до медичної допомоги, — Анна Маляр

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

12:27 Лубінець викрив брехню російської омбудсменки Москалькової про "постійний контакт"

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:19 У Львові викрили контрабанду брендованого одягу, який видавали за секонд-хенд

12:12 Знущалися та імітували розстріли: в Україні судитимуть ще одного військового рф

12:10Пішла з життя легенда українського спорту Альбіна Дерюгіна

11:56 McDonald’s запустить доставку їжі через Bolt Food

11:51 Шмигаль анонсував потужну фінансову підтримку від Канади

Новина з відео

12:27 Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

Новина з відео

12:20 Окупанти почали використовувати керовані бомби: Гуменюк пояснила принцип їх роботи

Новина з відео

11:29 Амстердам запустив рекламу, щоб зменшити кількість британських туристів: подробиці

Новина з відео

10:53З корабля чи з авіації: Гуменюк оцінила можливість чергового ракетного удару

Новина з відео

10:44 Експідопічна Потапа розповіла, чому довго мовчала щодо пропозицій сексу від репера

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 12:38

Відпустка для військового під час війни: як оформити та скільки триватиме

None 29 Березень 12:31

На окупованих територіях люди не можуть отримати доступ до медичної допомоги, — Анна Маляр

None 29 Березень 12:26

Дружина Павліка зізналась, хто більше заробляє в родині

None 29 Березень 12:29

Лубінець викрив брехню російської омбудсменки Москалькової про "постійний контакт"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB