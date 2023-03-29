Россиян не будет на Олимпиаде — Польша повлияет на МОК

В Польше собираются противостоять решению главы МОК Томаса Баха

Польша поддержит Украину в рамках борьбы с позицией Международного олимпийского комитета (МОК), который может разрешить россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий поделился мнением о скандальном высказывании президента МОК Томаса Баха на своей странице в Twitter.

Накануне глава МОК Томас Бах рекомендовал олимпийским комитетам разных стран допустит российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Ответ Украины и ее союзников

Украина решительно протестует против такого решения, которое так и не было утверждено на конгрессе МОК. Союзники поддерживают позицию Национального олимпийского комитета Украины.

"Решение МОК вернуть российских спортсменов к соревнованиям является скандальным и предательством настоящего духа спорта.

Поручил министру спорта Польши Камилю Бортничуку передать наше решительное возражение руководству МОК. Мы сделаем все возможное, чтобы сберечь спорт свободным от российского влияния", — написал Матеуш Моравецкий.

Напомним, в возрасте 91 года скончалась легенда мировой художественной гимнастики Альбина Дерюгина.

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