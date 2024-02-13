Росіянам продовжили відсторонення у хокеї
Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) продовжила свою заборону на участь у міжнародних турнірах для збірних та клубів із Росії та Білорусі. Запроваджено її було у 2022-му році через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Про це йдеться у рішенні ІІХФ.
Росіян не буде до кінця сезону
Згідно з рішенням Міжнародної федерації хокею, Росія та Білорусь не зможуть брати участь у турнірах до кінця сезону 2024/2025 років.
Завдяки рішенню ІІХФ росіяни та білоруси пропустять чемпіонат світу-2024 та відбір на Олімпійські ігри-2026.
Зазначимо, що раніше збірна України вийшла у другий раунд відбору на Олімпійські ігри, потрапивши до групи, де мала грати Білорусь, але її не допустили. Тому синьо-жовтих із групи D, яка гратиме у Братиславі, перемістили до квартету E.
Матчі групи E відбудуться у Ризі. Суперниками України стануть збірні Латвії, Франції та Словенії. Латиші будуть абсолютними фаворитами квартету.
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