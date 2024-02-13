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Росіянам продовжили відсторонення у хокеї

13 лютого 2024 12:10
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Агабекян Карен
редактор
Росіянам продовжили відсторонення у хокеї
Міжнародна федерація хокею винесла рішення щодо росіян. Фото: росЗМІ
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Агабекян Карен
редактор

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) продовжила свою заборону на участь у міжнародних турнірах для збірних та клубів із Росії та Білорусі. Запроваджено її було у 2022-му році через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Про це йдеться у рішенні ІІХФ.

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Міжнародна федерація хокею. Фото: ІІХФ

Росіян не буде до кінця сезону

Згідно з рішенням Міжнародної федерації хокею, Росія та Білорусь не зможуть брати участь у турнірах до кінця сезону 2024/2025 років.

Завдяки рішенню ІІХФ росіяни та білоруси пропустять чемпіонат світу-2024 та відбір на Олімпійські ігри-2026.

Зазначимо, що раніше збірна України вийшла у другий раунд відбору на Олімпійські ігри, потрапивши до групи, де мала грати Білорусь, але її не допустили. Тому синьо-жовтих із групи D, яка гратиме у Братиславі, перемістили до квартету E.

Матчі групи E відбудуться у Ризі. Суперниками України стануть збірні Латвії, Франції та Словенії. Латиші будуть абсолютними фаворитами квартету.

Нагадаємо, у "Борнмуті" вирішили продати Іллю Забарного. Є кілька претендентів на захисника.

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розкритикував команду після одного із невдалих матчів.

Лідер "Барселони" погодився на трансфер до іншого клубу. На нього претендують дві відомі команди.

Хокей
Збірна росії з хокею
Збірна Білорусі
ІІХФ

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