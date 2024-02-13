Россиянам продлили отстранение в хоккее

Международная федерация хоккея вынесла решение по россиянам. Фото: росСМИ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила свой запрет на участие в международных турнирах для сборных и клубов из России и Беларуси. Введен он был в 2022-м году из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом говорится в решении ИИХФ.

Читайте также:

Международная федерация хоккея. Фото: ИИХФ

Россиян не будет до конца сезона

Согласно с решением Международной федерации хоккея, Россия и Беларусь не смогут участвовать в турнирах до конца сезона 2024/2025 гг.

Благодаря решению ИИХФ россияне и белорусы пропустят чемпионат мира-2024 и отбор на Олимпийские игры-2026.

Отметим, что ранее сборная Украины вышла во второй раунд отбора на Олимпийские игры, попав в группу, где должна была играть Беларусь, но ее не допустили. Поэтому сине-желтых из группы D, которая будет играть в Братиславе, переместили в квартет E.

Матчи группы E состоятся в Риге. Соперниками Украины станут сборные Латвии, Франции и Словении. Латыши будут абсолютными фаворитами квартета.

Напомним, в "Борнмуте" решили продать Илью Забарного. Есть несколько претендентов на защитника.

Президент "Динамо" Игорь Суркис раскритиковал команду после одного из неудачных матчей.

Лидер "Барселоны" согласился на трансфер в другой клуб. На него претендуют две известные команды.