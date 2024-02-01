Латвія внесла в закон заборону грати зі збірними Росії та Білорусі

Латвійка Олена Остапенко та українка Людмила Кіченок. Фото: Reuters

Спортивним збірним Латвії буде заборонено змагатися з росіянами та білорусами. Поправки до Закону про спорт було ухвалено в четвер, 1 лютого, в остаточному читанні в Сеймі.

Про це повідомляє латвійське видання Delfi, передає Новини.LIVE.

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За зміни до закону проголосували 74 парламентарі. Заборона діятиме й у тому випадку, якщо спортсмени з цих країн братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Поправки до закону передбачають, що Латвії не буде дозволено організовувати змагання збірних команд з ігрових видів спорту, в яких беруть участь збірні Росії чи Білорусії під своїм прапором або в нейтральному статусі. Це стосуватиметься як дорослих, так і юнацьких та юніорських змагань.

Латвія солідарна з Україною

Основна мета поправок до закону — ще раз наголосити на солідарності Латвії з Україною та фундаментально заблокувати будь-які спроби Росії узаконити свої військові злочини через спортивну індустрію.

🇱🇻🤝🇺🇦Latvia's national sports teams will from now on be prohibited from playing against the national teams of Russia and Belarus, according to the amendments to the Sports Law adopted in a final reading by the Saeima on Thursday, February 1. pic.twitter.com/GuvQPmDOmu — Base of Ukrainian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) February 1, 2024

Голова підкомітету зі спорту Комісії з освіти, культури та науки Давіс Мартінш Даугавієтіс раніше пояснив, що основна ідея поправок до Закону про спорт полягає в тому, щоб на національному законодавчому рівні встановити, що латвійські команди з командних видів спорту, наприклад, у баскетболі, футболі чи хокеї, не можуть ні грати самостійно, ні нейтрально, вести взаємні ігри на полі з командами країн-агресорів — Росії та Білорусії.

"Це означає, що у разі, якщо буде встановлено, що збірній Латвії доведеться грати проти Росії чи Білорусії, міжнародні спортивні організації мають поважати латвійське законодавство", — пояснив Даугавієтіс.

На засіданні комісії з освіти, культури та науки депутати раніше наголошували, що міжнародна спортивна спільнота приймає рішення, які можуть "повернути в обіг" команди Росії та Білорусі. Автори змін до закону раніше зазначали, що можуть опинитися у ситуації, коли Латвія опиниться в одній групі з однією з цих команд. Враховуючи чинне законодавство, латвійські команди в такій ситуації були б змушені грати, отримати технічну поразку або сплатити штраф.

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