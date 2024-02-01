Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Латвия внесла в закон запрет играть со сборными России и Беларуси arrow

Латвия внесла в закон запрет играть со сборными России и Беларуси

1 февраля 2024 21:20
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Латвия внесла в закон запрет играть со сборными России и Беларуси
Латвийка Елена Остапенко и украинка Людмила Киченок. Фото: Reuters
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Спортивным сборным Латвии будет запрещено соперничать с россиянами и белорусами. Поправки к Закону о спорте было принято в четверг, 1 февраля, в окончательном чтении в Сейме.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

За изменения в закон проголосовали 74 парламентария. Запрет будет действовать и в том случае, если спортсмены из этих стран примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Поправки к закону предполагают, что Латвии не будет позволено организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта, в которых принимают участие сборные России или Беларуси под своим флагом или в нейтральном статусе. Это касается как взрослых, так и юношеских и юниорских соревнований.

Латвия солидарна с Украиной

Основная цель поправок к закону — еще раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию.

Председатель подкомитета по спорту Комиссии по образованию, культуре и науке Давис Мартинш Даугавиетис ранее пояснил, что основная идея поправок к Закону о спорте состоит в том, чтобы на национальном законодательном уровне установить, что латвийские команды по командным видам спорта, например, в баскетболе, футболе или хоккеи, не могут ни играть самостоятельно, ни нейтрально, вести взаимные игры в поле с командами стран-агрессоров — России и Беларуси.

"Это значит, что в случае, если будет установлено, что сборной Латвии придется играть против России или Белапуси, международные спортивные организации должны уважать латвийское законодательство", — пояснил Даугавиетис.

На заседании комиссии по образованию, культуре и науке депутаты ранее отмечали, что международное спортивное сообщество принимает решения, которые могут "вернуть в обращение" команды России и Беларуси. Авторы изменений в законе ранее отмечали, что могут оказаться в ситуации, когда Латвия окажется в одной группе с одной из этих команд. Учитывая действующее законодательство, латвийские команды в такой ситуации были вынуждены играть, получить техническое поражение или уплатить штраф.

Напомним, Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта. 

Шовковский исправил ошибку Луческу в "Динамо" — о чем речь. 

Супряга попрощался с "Динамо" — что известно. 

Холанн выбрал новый клуб и готовится к громкому трансферу.

"Динамо" изменит состав — кого продаст киевский клуб

Миколенко уйдет из "Эвертона" в другой английский клуб.

санкции против России
Беларусь
Латвия
Людмила Киченок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

27 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

Актуальное по теме