Латвия внесла в закон запрет играть со сборными России и Беларуси

Латвийка Елена Остапенко и украинка Людмила Киченок. Фото: Reuters

Спортивным сборным Латвии будет запрещено соперничать с россиянами и белорусами. Поправки к Закону о спорте было принято в четверг, 1 февраля, в окончательном чтении в Сейме.

Об этом сообщает латвийское издание Delfi, передает Новини.LIVE.

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За изменения в закон проголосовали 74 парламентария. Запрет будет действовать и в том случае, если спортсмены из этих стран примут участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Поправки к закону предполагают, что Латвии не будет позволено организовывать соревнования сборных команд по игровым видам спорта, в которых принимают участие сборные России или Беларуси под своим флагом или в нейтральном статусе. Это касается как взрослых, так и юношеских и юниорских соревнований.

Латвия солидарна с Украиной

Основная цель поправок к закону — еще раз подчеркнуть солидарность Латвии с Украиной и фундаментально заблокировать любые попытки России узаконить свои военные преступления через спортивную индустрию.

🇱🇻🤝🇺🇦Latvia's national sports teams буде від теперішнього часу prohibited from playing against the national teams of Russia and Belarus, according to amendments to Sports Law adopted in final reading by Saeima . twitter.com/GuvQPmDOmu — Base of Russian sports 🇺🇦 (@Ukrsportbase) February 1, 2024

Председатель подкомитета по спорту Комиссии по образованию, культуре и науке Давис Мартинш Даугавиетис ранее пояснил, что основная идея поправок к Закону о спорте состоит в том, чтобы на национальном законодательном уровне установить, что латвийские команды по командным видам спорта, например, в баскетболе, футболе или хоккеи, не могут ни играть самостоятельно, ни нейтрально, вести взаимные игры в поле с командами стран-агрессоров — России и Беларуси.

"Это значит, что в случае, если будет установлено, что сборной Латвии придется играть против России или Белапуси, международные спортивные организации должны уважать латвийское законодательство", — пояснил Даугавиетис.

На заседании комиссии по образованию, культуре и науке депутаты ранее отмечали, что международное спортивное сообщество принимает решения, которые могут "вернуть в обращение" команды России и Беларуси. Авторы изменений в законе ранее отмечали, что могут оказаться в ситуации, когда Латвия окажется в одной группе с одной из этих команд. Учитывая действующее законодательство, латвийские команды в такой ситуации были вынуждены играть, получить техническое поражение или уплатить штраф.

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