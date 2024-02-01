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Алиев показал, как использует российский флаг

1 февраля 2024 20:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Алиев показал, как использует российский флаг
Александр Алиев с военным на танке. Фото: Instagram/aliev_sasha8
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Эксигрейщик сборной Украины по футболу Александр Алиев поделился с подписчиками и болельщиками своим отношением к стране оккупантов. Напомним, недавно он потерял на войне одного из своих бывших партнеров по киевскому Динамо Сергея Рожко.

Видео с показательной реакцией Александра появилось на телеграм-канале Футбольна хата, передает Новини.LIVE.

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"Друзья, привет. Сейчас все увидите. Так я захожу в баню", — говорит на видео Алиев.

После этого он заходит в помещение, где на полу у входа, как тряпка лежит флаг России. И тщательно вытирает ноги о триколор.

"Слава Украине, всех обнял", — добавил экс-футболист.

Алиев вспомнил о Рожке

Напомним, на прошлой неделе Александр поделился воспоминаниями о погибшем военном ВСУ Сергее Рожко, с которым в свое время играл в академии киевского клуба.

"Мы с ним играли вместе за Динамо-2, юниорскую и молодежную сборную, потом и в Джуниорсе пересеклись. Серега был отличный игрок — технический, умный, умный. Мне с ним очень нравилось играть в центре поля, я получал одно удовольствие. Я его называл флегматом, он постоянно был на своей волне.

У нас были банды: я с Милевским, Димка Воробей с Сытником, а Рожок с Яценко. Но на заездах мы всегда нормально общались. Как человек, Серега был тихим и спокойным, но когда в настроении — то шутки травили чудесные. Я иногда даже плакал от его юмора, а сейчас плачу от горя из-за того, что Сереги с нами больше нет", — сказал Алиев.

Напомним, Цыганков узнает свой новый клуб в апреле — есть два варианта. 

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Динамо
Александр Алиев
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