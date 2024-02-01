Алиев показал, как использует российский флаг
Эксигрейщик сборной Украины по футболу Александр Алиев поделился с подписчиками и болельщиками своим отношением к стране оккупантов. Напомним, недавно он потерял на войне одного из своих бывших партнеров по киевскому Динамо Сергея Рожко.
Видео с показательной реакцией Александра появилось на телеграм-канале Футбольна хата, передает Новини.LIVE.
"Друзья, привет. Сейчас все увидите. Так я захожу в баню", — говорит на видео Алиев.
После этого он заходит в помещение, где на полу у входа, как тряпка лежит флаг России. И тщательно вытирает ноги о триколор.
"Слава Украине, всех обнял", — добавил экс-футболист.
Алиев вспомнил о Рожке
Напомним, на прошлой неделе Александр поделился воспоминаниями о погибшем военном ВСУ Сергее Рожко, с которым в свое время играл в академии киевского клуба.
"Мы с ним играли вместе за Динамо-2, юниорскую и молодежную сборную, потом и в Джуниорсе пересеклись. Серега был отличный игрок — технический, умный, умный. Мне с ним очень нравилось играть в центре поля, я получал одно удовольствие. Я его называл флегматом, он постоянно был на своей волне.
У нас были банды: я с Милевским, Димка Воробей с Сытником, а Рожок с Яценко. Но на заездах мы всегда нормально общались. Как человек, Серега был тихим и спокойным, но когда в настроении — то шутки травили чудесные. Я иногда даже плакал от его юмора, а сейчас плачу от горя из-за того, что Сереги с нами больше нет", — сказал Алиев.
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