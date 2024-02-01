Алієв показав, як використовує російський прапор

Олександр Алієв з військовим на танку. Фото: Instagram/aliev_sasha8

Ексгравець збірної України з футболу Олександр Алієв поділився з підписниками та вболівальниками своїм ставленням до країни окупантів. Нагадаємо, нещодавно він втратив на війні одного зі своїх колишніх партнерів по київському Динамо Сергія Рожка.

Відео з показовою реакцією Олександра появилось на телеграм-каналі Футбольна хата, передає Новини.LIVE.

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"Друзі, привіт. Зараз все побачите. Так я заходжу в лазню", — каже на відео Алієв.

Після цього він заходить у приміщення, де на підлозі при вході, як ганчірка лежить прапор Росії. Та ретельно витирає ноги об триколор.

"Слава Україні, всіх обняв", — додав ексфутболіст.

Алієв згадав про Рожка

Нагадаємо, минулого тижня Олександр поділився спогадами про загиблого військового ЗСУ Сергія Рожка, з яким свого часу грав в академії київського клубу.

"Ми з ним грали разом за Динамо-2, юніорську та молодіжну збірну, потім і в Джуніорсі перетнулися. Серьога був чудовий гравець — технічний, розумний, розумний. Мені з ним дуже подобалося грати в центрі поля, я отримував одне задоволення. Я його називав флегматом, він постійно був на своїй хвилі.

У нас були банди: я з Мілевським, Дімка Горобець із Ситником, а Рожок із Яценком. Але на заїздах ми завжди нормально спілкувалися. Як людина, Серьога був тихим і спокійним, але коли в настрої — то жарти труїли чудові. Я іноді навіть плакав від його гумору, а зараз плачу від горя через те, що Серьоги з нами більше немає", — сказав Алієв.

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