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Алієв показав, як використовує російський прапор

1 лютого 2024 20:51
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Алієв показав, як використовує російський прапор
Олександр Алієв з військовим на танку. Фото: Instagram/aliev_sasha8
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Ексгравець збірної України з футболу Олександр Алієв поділився з підписниками та вболівальниками своїм ставленням до країни окупантів. Нагадаємо, нещодавно він втратив на війні одного зі своїх колишніх партнерів по київському Динамо Сергія Рожка.

Відео з показовою реакцією Олександра появилось на телеграм-каналі Футбольна хата, передає Новини.LIVE.

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"Друзі, привіт. Зараз все побачите. Так я заходжу в лазню", — каже на відео Алієв.

Після цього він заходить у приміщення, де на підлозі при вході, як ганчірка лежить прапор Росії. Та ретельно витирає ноги об триколор. 

"Слава Україні, всіх обняв", — додав ексфутболіст.

Алієв згадав про Рожка

Нагадаємо, минулого тижня Олександр поділився спогадами про загиблого військового ЗСУ Сергія Рожка, з яким свого часу грав в академії київського клубу.

"Ми з ним грали разом за Динамо-2, юніорську та молодіжну збірну, потім і в Джуніорсі перетнулися. Серьога був чудовий гравець — технічний, розумний, розумний. Мені з ним дуже подобалося грати в центрі поля, я отримував одне задоволення. Я його називав флегматом, він постійно був на своїй хвилі.

У нас були банди: я з Мілевським, Дімка Горобець із Ситником, а Рожок із Яценком. Але на заїздах ми завжди нормально спілкувалися. Як людина, Серьога був тихим і спокійним, але коли в настрої — то жарти труїли чудові. Я іноді навіть плакав від його гумору, а зараз плачу від горя через те, що Серьоги з нами більше немає", — сказав Алієв.

Нагадаємо, Циганков дізнається про свій новий клуб у квітні — є два варіанти. 

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Миколенко піде з "Евертона" до іншого англійського клубу.

 

Динамо
Олександр Аліев
Росія
російська символіка

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