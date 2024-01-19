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Алиев сделал новую татуировки и раскрыл ее значение

19 января 2024 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Алиев сделал новую татуировки и раскрыл ее значение
Александр Алиев после благотворительного матча. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев показал новую татуировку. Спортсмен украсил плечо интересным рисунком. 

Это уже вторая татуировка известного экс-футболиста, о чем он рассказал на своей странице в Instagram

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Александр Алиев вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с первых дней полномасштабного вторжения россиян. Он использовал несколько дней отпуска для того, чтобы украсить правое плечо новой татуировкой, которая стала уже второй для экс-футболиста. 

Александр Алиев
Александр Алиев с татуировкой. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Какую татуировку сделали Алиеву 

Известный спортсмен записал несколько видео из тату-студии. В кадре Александр Алиев позирует в кресле, а мастер работает над рисунком на плече экс-хавбека "Динамо". 

Татуировка Алиев изображает Иисуса Христа с терновым венком, который молится с четками в руках. Спортсмен с удовольствием позирует на фотографиях с готовой татуировкой, которая была закончена за один сеанс. 

Александр Алиев не сказал, планирует ли он делать новые татуировки. 

Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в зарубежный клуб. 

"Жирона" назвала два условия продажи Цыганкова. 

Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника

Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино. 

"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.

спорт
футбол
Сборная Украины по футболу
Тату
Александр Алиев

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