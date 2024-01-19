Алиев сделал новую татуировки и раскрыл ее значение
Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев показал новую татуировку. Спортсмен украсил плечо интересным рисунком.
Это уже вторая татуировка известного экс-футболиста, о чем он рассказал на своей странице в Instagram.
Александр Алиев вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с первых дней полномасштабного вторжения россиян. Он использовал несколько дней отпуска для того, чтобы украсить правое плечо новой татуировкой, которая стала уже второй для экс-футболиста.
Какую татуировку сделали Алиеву
Известный спортсмен записал несколько видео из тату-студии. В кадре Александр Алиев позирует в кресле, а мастер работает над рисунком на плече экс-хавбека "Динамо".
Татуировка Алиев изображает Иисуса Христа с терновым венком, который молится с четками в руках. Спортсмен с удовольствием позирует на фотографиях с готовой татуировкой, которая была закончена за один сеанс.
Александр Алиев не сказал, планирует ли он делать новые татуировки.
Напомним, Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в зарубежный клуб.
"Жирона" назвала два условия продажи Цыганкова.
Судаков остается — "Шахтер" продаст другого полузащитника.
Мудрик уйдет из "Челси" вслед за Почеттино.
"Арсенал" хочет заменить Зинченко звездным футболистом.
Читайте Новини.LIVE!