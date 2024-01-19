Алиев сделал новую татуировки и раскрыл ее значение

Александр Алиев после благотворительного матча. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев показал новую татуировку. Спортсмен украсил плечо интересным рисунком.

Это уже вторая татуировка известного экс-футболиста, о чем он рассказал на своей странице в Instagram.

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Александр Алиев вступил в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) с первых дней полномасштабного вторжения россиян. Он использовал несколько дней отпуска для того, чтобы украсить правое плечо новой татуировкой, которая стала уже второй для экс-футболиста.

Александр Алиев с татуировкой. Скриншот instagram.com/aliev_sasha8/

Какую татуировку сделали Алиеву

Известный спортсмен записал несколько видео из тату-студии. В кадре Александр Алиев позирует в кресле, а мастер работает над рисунком на плече экс-хавбека "Динамо".

Татуировка Алиев изображает Иисуса Христа с терновым венком, который молится с четками в руках. Спортсмен с удовольствием позирует на фотографиях с готовой татуировкой, которая была закончена за один сеанс.

Александр Алиев не сказал, планирует ли он делать новые татуировки.

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