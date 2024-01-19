Алієв зробив нове татуювання і розкрив його значення
Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв показав нове татуювання. Спортсмен прикрасив плече цікавим малюнком.
Це вже друге татуювання відомого ексфутболіста, про що він розповів на своїй сторінці в Instagram.
Олександр Алієв вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ) з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Він використав кілька днів відпустки для того, щоб прикрасити праве плече новим татуюванням, яке стало вже другим для ексфутболіста.
Яке татуювання зробили Алієву
Відомий спортсмен записав кілька відео із тату-студії. У кадрі Олександр Алієв позує у кріслі, а майстер працює над малюнком на плечі ексхавбека "Динамо".
Татуювання Алієв зображує Ісуса Христа з терновим вінком, який молиться з чотками у руках. Спортсмен із задоволенням позує на фотографіях з готовим татуюванням, яке було закінчено за один сеанс.
Олександр Алієв не сказав, чи планує він робити нові татуювання.
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