Алієв зробив нове татуювання і розкрив його значення

Олександр Алієв після благодійного матчу. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв показав нове татуювання. Спортсмен прикрасив плече цікавим малюнком.

Це вже друге татуювання відомого ексфутболіста, про що він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Алієв вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ) з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Він використав кілька днів відпустки для того, щоб прикрасити праве плече новим татуюванням, яке стало вже другим для ексфутболіста.

Олександр Алієв із татуюванням. Скріншот instagram.com/aliev_sasha8/

Яке татуювання зробили Алієву

Відомий спортсмен записав кілька відео із тату-студії. У кадрі Олександр Алієв позує у кріслі, а майстер працює над малюнком на плечі ексхавбека "Динамо".

Татуювання Алієв зображує Ісуса Христа з терновим вінком, який молиться з чотками у руках. Спортсмен із задоволенням позує на фотографіях з готовим татуюванням, яке було закінчено за один сеанс.

Олександр Алієв не сказав, чи планує він робити нові татуювання.

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