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Алієв зробив нове татуювання і розкрив його значення

19 січня 2024 12:28
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Алієв зробив нове татуювання і розкрив його значення
Олександр Алієв після благодійного матчу. Фото: instagram.com/aliev_sasha8/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв показав нове татуювання. Спортсмен прикрасив плече цікавим малюнком.

Це вже друге татуювання відомого ексфутболіста, про що він розповів на своїй сторінці в Instagram.

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Олександр Алієв вступив до лав Збройних сил України (ЗСУ) з перших днів повномасштабного вторгнення росіян. Він використав кілька днів відпустки для того, щоб прикрасити праве плече новим татуюванням, яке стало вже другим для ексфутболіста.

Олександр Алієв
Олександр Алієв із татуюванням. Скріншот instagram.com/aliev_sasha8/

Яке татуювання зробили Алієву

Відомий спортсмен записав кілька відео із тату-студії. У кадрі Олександр Алієв позує у кріслі, а майстер працює над малюнком на плечі ексхавбека "Динамо".

Татуювання Алієв зображує Ісуса Христа з терновим вінком, який молиться з чотками у руках. Спортсмен із задоволенням позує на фотографіях з готовим татуюванням, яке було закінчено за один сеанс.

Олександр Алієв не сказав, чи планує він робити нові татуювання.

Нагадаємо, Шапаренко влітку піде з "Динамо" до закордонного клубу. 

"Жирона" назвала дві умови продажу Циганкова. 

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"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

спорт
футбол
Збірна України з футболу
Тату
Олександр Аліев

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